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AK Parti Milletvekili Mustafa Demir'in babası Mehmet Hanefi Demir son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AK Parti Milletvekili Mustafa Demir'in babası Mehmet Hanefi Demir son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir'in vefat eden babası Mehmet Hanefi Demir için Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

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Tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Hanefi Demir için öğle vakti Fatih Camisi'nde tören düzenlendi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ile kardeşleri Sıddık, İsmet, Ramazan ve Sabahaddin Demir burada taziyeleri kabul etti.

Fatih Müftüsü Hüseyin Baş'ın kıldırdığı cenaze namazında, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mahir Ünal ve Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, bazı ilçe belediye başkanları ile merhumun yakınları saf tuttu.

Helallik alınmasının ardından cenaze aracına taşınan tabuta, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Bilal Erdoğan da omuz verdi.

Merhumun vasiyeti üzerine cenazenin memleketi Diyarbakır'da Yeniköy Mezarlığı'ndaki eşinin yanına defnedileceği öğrenildi.

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