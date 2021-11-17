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HABER /  POLİTİKA

Ankara'da sürpriz gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi bugün saat 14.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. İki liderden 50+1 konusunda farklı açıklamalar gelmişti.

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Siyaset dünyasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cumhur İttifakı'nın iki lideri Erdoğan ve Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.00'da bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Erdoğan'ın günlük programında Bahçeli ile görüşme yoktu. Son dönemde siyasette cumhurbaşkanı seçilme barajı olan yüzde 50+1 tartışması vardı. 

50+1 konusunda farklı görüşler

Erdoğan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu ile yaptığı görüşmede “yüzde 50+1’in mahsurlu olduğunu anladık” ifadesi gündeme oturdu. Erdoğan, konuya ilişkin "O konda değişikliğe giderse parlamento gider" dedi.

Bahçeli, ise  partisinin grup toplantısında cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin demokratik meşruiyet temelinin yüzde 50 artı 1 olduğunu dile getirdi. 

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