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Tokat'ta yaşlı adam otomobilinde ölü bulundu! Meğer 4 yıl önce...

Tokat'ta yaşlı adam otomobilinde ölü bulundu! Meğer 4 yıl önce...

TOKAT’ta yaşlı adam hastane otoparkındaki otomobilinde ölü olarak bulundu.

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Edinilen bilgiye göre; Tokat merkeze bağlı Güryıldız Beldesinde ikamet eden Ahmet Türk (71) eşine rahatsızlandığını söyleyerek gece saatlerinde otomobili ile hastaneye hareket etti. Yakınları bir süre sonra kendisinden haber alamadığı yaşlı adamı aramaya başladı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi önünde yaşlı adamın kullandığı otomobil sabah saatlerin park halinde bulundu. Otomobilin sürücü koltuğumda hareketsiz olarak bulunan yaşlı adam sedye ile acil servise alındı.

Yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Şahsın cenazesi ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri otomobilde inceleme yaptı. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kalp rahatsızlığı olan Ahmet Türk’ün yaklaşık 4 yıl önce kalp pili taktırdığı, hastaneye rahatsızlığından dolayı kontrole geldiği öğrenildi.

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