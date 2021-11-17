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Afyonkarahisar'da aşırı siste zincirleme kaza! TIR'lar hurdaya döndü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Afyonkarahisar'da aşırı siste zincirleme kaza! TIR'lar hurdaya döndü

AFYONKARAHİSAR’ın Çay ilçesinde yoğun sis nedeniyle 2 tır ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yemek yağları yollara saçıldı.

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Afyonkarahisar-Konya karayolu üzerindeki Çay ilçesinde meydana gelen kazada, aşırı sis nedeniyle bir tır önünde seyreden başka bir tıra arkadan çarptı. Çarpışma sonrası bir kamyonet de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpışan tırlara çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada, yemek yağı yüklü tır sürücüsü araç kabininde sıkıştı. Sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer araçlardaki sürücü ve yolcular yaralanmazken, kaza sonrası başka sürücüler tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde, bir tırdan akan yemek yağlarının yollara saçıldığı görüldü.

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