Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zehir zemberek cevap! 'Asıl ahlâk yoksunu...'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen haftaki grup toplantısında 'yavşak' dediği için kendisine 'ahlak yoksunu' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap verdi. Akşener, "Asıl ahlâk yoksunu, dolar 10,43 olmuşken, utanmadan ekonominin kitabını yazdığını söyleyebilendir" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisine "ahlâk yoksunu" diyen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a çok sert çıktı. Akşener geçen haftaki İYİ Parti Grup toplantısında "Yavşak yavşak konuşanlar" dilerek kendisine tepki gösteren vatandaşlara hakaret etmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün “Sen bir partinin lideri olarak, bayansın bayan. Meclis’te o nasıl bir küfürdür? Ahlak yoksunu. Nasıl sen böyle bir küfrü yaparsın?” demişti.

'Bitlere fısıldayan adam...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap veren Akşener şöyle konuştu: "Kendisi bana 'ahlak yoksunu' demişti. Hızını alamayıp dün de artık suyumuzun kaynadığını söyleyip beni ve sizleri tehdit etti. Bitlere fısıldayan adamı durdurabilene aşk olsun."

Aynaya bakın, gördüklerinize kusacaksınız

"Asıl ahlâk yoksunu, dolar 10,43 olmuşken, utanmadan ekonominin kitabını yazdığını söyleyebilendir. Bizim, sen ve yandaşların gibi ülkenin başına bela olmuşlardan, milletin zenginliğine bitler gibi dadanmışlardan alacağımız en küçük bir ahlak dersi olamaz. Aynaya bakın aynaya! Orada gördüklerinizden mideniz bulanacak, kusacaksınız..."

Senin kendine hayrın yok! Patlak ampulle güneşi...

Partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti lideri Akşener, Erdoğan'ın kendisi hakkındaki açıklamalarına, "Dün, Fırat'ın kenarında kaybolan kuzudan bile sorumlu olacağına inanan Erdoğan nerede, bugün rakibinin suyunu kaynatmakla, teneşire yatırmakla tehdit eden Erdoğan nerede... Yazıklar olsun, düştüğün bu ibretlik durumda artık sen bize ahlâk konusunda ahkâm kesecek durumda değilsin. Senin kendine hayrın yok. Elindeki patlak ampulle aklın sıra güneşi aydınlatmaya çalışıyorsun" diyerek yanıt verdi.

Erdoğan'a 'Asrın Hatası' dedi

İYİ Parti lideri Akşener, "Asrın hatası" olarak tanımladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ekonominin kitabını yazdık" ifadelerine yönelik de,"Ekonominin nasıl batırılacağına dair hiçbir kitap yazılmamıştı, onu yazmak da sana nasip oldu. Literatürdeki bu büyük boşluğu doldurduğun için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Akşener, "Artık devriniz bitti, istesen de istemesen de milletimiz mutlu yarınları konuşuyor. O güzel yarınlarda sen yoksun! Sen ve devr iktidarın tarih kitaplarındaki keyifsiz bir bölümden başka bir şey olmayacaksınız" diye konuştu.

Erdoğan'a 'şuursuz' deyip saydırdı...

"Asrın hatası sayın Erdoğan şimdi de şuursuzca çıktık biz ekonominin kitabını yazdık diyor. Ekonominin nasıl batırılacağına dair hiçbir kitap yazılmamıştı, onu yazmak da sana nasip oldu" diyen Meral Akşener şöyle devam etti:

"Sen ve beceriksiz yönetiminin bu ülkenin tarihine yazdığınız başka kitaplar da var. Mesela bileğinin hakkıyla sınav kazananları değil, dayısının kartıyla sınav kazananları işe sokarak liyakatsizliğin kitabını yazdın. 3 liralık işi 33 liraya yaptırarak yandaşı zengin etmenin, milletin malına çökmenin kitabını yazdınız.

- 10 yılda 10 milyon sığınmacıyı içeri alarak nüfus mühendisliğinin kitabını yazdınız. Milli irade diyerek çıktığınız yolda bir kişi hariç hiçbir irade tanımayarak, devletin işleyişini, kurumlarını yerle yeksan etmenin kitabını yazdınız.

- Siz öyle şeylerin kitabını yazdınız ki, kütüphanelere sığmaz! Ama artık devriniz bitti, istesen de istemesen de milletimiz mutlu yarınları konuşuyor. O güzel yarınlarda sen yoksun! Sen ve devr iktidarın tarih kitaplarındaki keyifsiz bir bölümden başka bir şey olmayacaksınız.

- Milletin kutlu iradesinden gelen bu kesin kararı inkar ettikçe hem kendine hem ülkemize zarar veriyorsun. Gerçeklerle yüzleşme zamanın geldi, senin artık Türkiye'ye verecek bir şeyin, milletimize edecek tek sözün kalmadı. 3 yılda TL'yi pul ettin, faizi enflasyonu hortlattın.

- Bu saatten sonra çıkıp 'istikrar için oy verin' diyecek halin yok. Hiçbir sözünü yerine getirmedin. Bu saatten sonra, 3600 ek gösterge için, EYT'lilerin dertlerini çözmek için oy isteyecek halin yok.

- Türkiye'yi yoksullukta dünya markası yaptın. Yargının üzerine çökmek için yapmadığın kalmadı, memlekette haksızlık, hukuksuzluk almış başını gidiyor. Çıkıp adalet için oy verin diyecek halin yok.

- Artık milletinin karşısına çıkıp hesap verecek yüzün olmadığı için sıkıştıkça dönüp bize sarıyorsun. Teşkilatların, dertli esnafın kapısından geçemediği için bizim ziyaretlerimize adam yolluyorsun ama olmuyor, kimse bu rezilliklere prim vermiyor. İyi Parti her geçen gün büyürken, sen tıpış tıpış gidiyorsun.

- İstediği kadar hedef göstersin, biz dün de korkmadık bugün de korkmuyoruz. O istediği kötülüğü yapsın, hakareti etsin, iftirayı atsın, biz milletimizle buluşmaktan vazgeçmeyeceğiz.