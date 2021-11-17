BIST 1.693
DOLAR 10,44
EURO 11,82
ALTIN 625,96
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ataşehir'deki samuray vahşetinde yeni detaylar! Kılıçlı katil polise direnmiş

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Ataşehir'deki samuray vahşetinde yeni detaylar! Kılıçlı katil polise direnmiş

Ataşehir’de, Mimar Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un vahşi cinayet sonrası eve gelen polislere direndiği için zor kullanılarak kelepçelendiği ortaya çıktı. Katil Can Göktuğ Boz’un, kelepçelendikten kılıcı polise gösterdiği ve suçunu itiraf ettiği tutanaklara geçti. 

Abone ol

Ataşehir'deki vahşette yeni detaylar ortaya çıktı. Cinayeti spor yaptıktan sonra eve gittiğinde içine karamsarlık ve mutsuzluk çöktüğü için işlediğini söyleyen katil Can Göktuğ Boz’un, evine gittikten sonra kanlı kılıcı banyoda yıkadığı, eşofmanının altını değiştirdiği de tutanaklara geçirildi.

Eve gelen polislere önce direnen katil Boz’un yere yatırılıp, kelepçelendiği de tutanaklara yansıdı. Katil zanlısının evinde yatak odasında yatağının üzerinde ve bir başka odada bulunan 12 adet kasatura, 7 adet döner bıçağı, 3 bıçak, biri cinayet silahı olan samuray kılıcı toplam 4 kılıç,  çakı,  beyzbol sopası da tutanaklara geçirildi. 

Dosyaya giren psikolojik tedavi raporu yok

Öte yandan korkunç cinayetin zanlısı Can Göktuğ Boz’un psikolojik tedavi gördüğüne ilişkin şu aşamada dosyaya giren herhangi bir belge ve ya rapor olmadığı öğrenildi. Ailesinin psikolojik tedavi gördüğünü söylediği katil Can Göktuğ Boz'un, ifadesinde uyuşturucu kullandığı için 7 yıl önce bir hastanede 17 gün yatarak tedavi olduğunu, unutkanlık nedeniyle de 5 yıl önce tedavi gördüğünü söylediği kaydedildi. Katil Boz, son 5 yıldır tedavi için herhangi bir hastaneye gitmediğini ifadesinde belirtmişti.

İlgili Haberler
Başak Cengiz'i katleden Can Göktuğ Boz'un kılıç koleksiyonu yayınlandı! 32 dehşet kılıç!
ÖNCEKİ HABERLER
Doğu Ekspresi bilet fiyatları 2022 kaç para oldu yeni fiyat listesi
Doğu Ekspresi bilet fiyatları 2022 kaç para oldu yeni fiyat listesi
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zehir zemberek cevap! 'Asıl ahlâk yoksunu...'
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zehir zemberek cevap! 'Asıl ahlâk yoksunu...'
Hulusi Akar'ın S-400 sözlerine ABD'den yanıt: Aynı şey değil
Hulusi Akar'ın S-400 sözlerine ABD'den yanıt: Aynı şey değil
28 gün yoğun bakımda kalan hastadan "aşı olun" çağrısı: Çok pişmanım
28 gün yoğun bakımda kalan hastadan "aşı olun" çağrısı: Çok pişmanım
HDP'den eski MİT'çi Mehmet Eymür'ün itirafları için suç duyurusu
HDP'den eski MİT'çi Mehmet Eymür'ün itirafları için suç duyurusu
Benzine çok kallavi zam geliyor! Motorin ve LPG zammı yarın belli olacak
Benzine çok kallavi zam geliyor! Motorin ve LPG zammı yarın belli olacak
Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz'un avukat annesinden sarsıcı itiraflar
Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz'un avukat annesinden sarsıcı itiraflar
Nuray Köse kimdir kaç yaşında evli mi instagram adresi nedir?
Nuray Köse kimdir kaç yaşında evli mi instagram adresi nedir?
İzmir'de evine gelen adamı öldüren Esra: 12 yıldır peşimdeydi mecbur kaldım
İzmir'de evine gelen adamı öldüren Esra: 12 yıldır peşimdeydi mecbur kaldım
Zonguldak'ta bu işe başladı emekli maaşının 2 katını kazandı! Kilosu 80 TL'ye satılıyor
Zonguldak'ta bu işe başladı emekli maaşının 2 katını kazandı! Kilosu 80 TL'ye satılıyor