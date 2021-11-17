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FETÖ'den aranan eski yarbay ve binbaşı Ankara'da yakalandı

FETÖ'den aranan eski yarbay ve binbaşı Ankara'da yakalandı

FETÖ’den ihraç edilen ve haklarında arama kararı bulunan eski Yarbay Cafer Tongur ve eski Binbaşı Hakan Koçyiğit, Ankara'da polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.

FETÖ üyeleri ile büfe, ankesör ve sabit hatlardan ardışık aranarak görüşen, kendi, eş ve çocuklarının MERNİS adres kayıtları bulunmayan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda yarbay rütbesiyle görev yapmakta iken 677 sayılı KHK ile ihraç edilen ve ByLock kullandığı tespit yapılan Cafer Togur, saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Yine aynı şekilde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda binbaşı rütbesiyle görev yaparken 677 sayılı KHK ile ihraç edilen, FETÖ üyeleri ile büfe, ankesör, sabit hatlardan ardışık aranması bulunan ve ByLock kullandığı tespit edilen Hakan Koçyiğit isimli firari şüpheli de yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde saklandığı evde yakalandı.

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