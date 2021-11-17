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Benzine çok kallavi zam geliyor! Motorin ve LPG zammı yarın belli olacak

Benzine çok kallavi zam geliyor! Motorin ve LPG zammı yarın belli olacak

Dolar/TL kurunda yaşanan yükselişin ardından akaryakıt zamları da peş peşe geliyor. Benzinin litre fiyatına Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 48 ile 52 kuruş arasında zam geliyor...

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Dolar/TL 'deki yükseliş akaryakıt fiyatlarında baskı yaratırken, sektör yeni zam bekliyor. Bloomberg HT'nin sektör kaynaklarından aldığı bilgiye göre doların yükselmesi ile oluşan fiyatlama neticesinde yarın gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde 48 ile 52 kuruş arası zam bekleniyor.

Benzinin litresi kaç lira olacak?

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 8,10 TL’den 8,62 TL’ye, Ankara ve İzmir’de ise 8,18 TL’den 8,70 TL’ye yükselmesi bekleniyor.  

Dolar yarın 10 TL üzerinde olursa motorine de zam gelecek

Sektör kaynakları motorinde ve LPG'de ise fiyat artışının doların seyrine göre belli olacağını ifade etti. Kaynaklar yarın Merkez Bankası toplantısı sonrasında dolar/TL kurunun 10 civarlarında ya da altında kapanış yapması durumunda motorinde zam beklentisinin erteleneceğini belirtti.

Buna karşın kurun 10,30 TL ve üstü kapanış yapması ve ürün fiyatının düşmemesi durumunda motorine de 33-46 kuruş arası zam gelebileceğine dikkat çekti.

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