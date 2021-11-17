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Kahramanmaraş’ta PKK’ya yönelik sonbahar-kış operasyonu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş’ta PKK’ya yönelik sonbahar-kış operasyonu

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü PKK’ya yönelik olarak sonbahar-kış operasyonu başlattı.

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Jandarma Genel Komutanlığı, Kahramanmaraş kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan Jandarma Er Selahattin Şener Operasyonu’nun devam ettiğini duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyondan fotoğraf karelerine yer verildi.

Fotoğraflarda, jandarma birliklerinin dağlık arazide yaptıkları arama-tarama faaliyetlerinden kareler yer aldı.

Paylaşımda, “Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor” denildi.
Operasyona adı verilen Jandarma Er Selahattin Şener, 1999 yılında Pazarcık kırsalında PKK’lı teröristlerce şehit edilmişti.

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