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Bakan Mehmet Muş: Türkiye ekonomisi birinci ve ikinci çeyrekte büyüyerek rekor kırdı

Bakan Mehmet Muş: Türkiye ekonomisi birinci ve ikinci çeyrekte büyüyerek rekor kırdı

Bakan Mehmet Muş, Türkiye ekonomisinin 2021 yılının ilk çeyreğinde ve ikinci çeyreğinde büyüyerek rekor kırdığını söyledi.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. 2021 yılında ihracatın 211 milyar doları aşmasını öngördüklerini söyleyen Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Türkiye ekonomisi, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,2; ikinci çeyrekte ise yüzde 21,7 oranında büyüyerek rekor kaydetmiştir." dedi.

Muş "Yıl sonunda Orta Vadeli Ekonomi Planı hedefimiz olan 21 milyar dolardan daha düşük cari açık vereceğimizi değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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