'İklim değişikliğinden muzdarip' hastalık ismi oldu

İklim değişikliğinin çevreye verdiği zararların yanı sıra insan hayatına direkt etkilerini bilim insanları ortaya koydu. Kanada'da bir hastaya "iklim değişikliğinden muzdarip" teşhisi konuldu.

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Kanadalı bir doktor ülkede yaşanan aşırı sıcaklar sebebiyle nefes almada zorluk yaşayan yaşlı bir hastasına tarihte ilk kez "iklim değişikliği" teşhisi koydu ve hastanın iklim değişikliğinden kaynaklanan bir acı yaşadığını açıkladı.

Küresel iklim değişikliyle birlikte insanlığın yaşadığı sağlık sorunlarına da yenileri ekleniyor. Kanada'da da solunum problemleri yaşayan bir kadına "İklim değişikliğinden muzdarip" teşhisi konuldu. Bu teşhis dünya genelinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Dünya bir yandan koronavirüs salgını ile mücadele ederken bir yandan da iklim değişikliğinin yarattığı sorunlarla başa çıkmaya çalışıyor. Uzun zamandır iklim değişikliğinin insan üzerinde etkileri araştırılıyordu. Doktorlar Kanada'dasolunum sıkıntısı yaşayan bir kadına, "İklim değişikliğinden muzdarip" teşhisi koydu. İlk defa kayda geçen bu hastalık, yeni çağın hastalığı olarak değerlendiriliyor.

İlk defa böyle bir tanı koydum

Indepedent Türkçe'de yer alan habere göre Britanya Kolumbiyası'ndaki Nelson şehrinde astım hastası olan yaşlı yurttaşa tanı koyan Dr. Kyle Merritt, 10 yıldır ilk kez iklim değişikliğini rahatsızlık sebebi olarak yazdığını ifade etti.

Glacier Media'ya konuşan acil servis hekimi "Eğer altta yatan nedene bakmaz ve sadece semptomları tedavi edersek giderek daha da geri kalmaktan başka bir şey yapmayız" dedi.

Orman yangınlarından etkilenmişlerdi

Kanada bu yıl haziranda tarihi bir sıcak hava dalgasından mustarip olmuş, ardından orman yangınlarının tetiklediği yoğun sisli ve dumanlı bir kirli hava dönemi yaşamıştı.