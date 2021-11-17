Ali Erkazan kaç yaşında aslen nereli evli mi eşi kimdir?

Birçok dizide ve tiyatro oyununda rol alan Sıdıka dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu Ali Erkazan kimdir, kaç yaşında ve evli soruları merak edildi. Ali Erkazan 69 yaşında ve aslen Samsunlu. Kendisinden 22 yaş Çağlar Kılıç ile evleneceği haberleri çıkmıştı. Peki Ali Erkazan sevgilisi kim, hiç evlendi mi, çocuğu var mı?

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Birçok dizide rol alan usta oyunculardan Ali Erkazan'ın hayatı merak konusu oldu. Sıdıka dizisindeki 'Zekeriya Saka' ve En Son Babalar Duyar dizisindeki 'Mehmet usta' rolüyle ünlenen, sanat hayatına Ankara Sanat Tiyatrosu'nda başlayan Ali Erkazan, bu kurumda 15 yıl çalıştı. Levent Kırca Tiyatrosu'nda da görev yaptı. Politik tiyatro'da oyunculuğu öğrendi. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, 1983 yılında kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde rol alan sanatçı, ÇASOD üyesidir...

Ali Erkazan kimdir:

Ali Erkazan, 1952 yılında Samsun'da dünyaya gelmiştir. Sıdıka dizisindeki 'Zekeriya Saka' ve En Son Babalar Duyar dizisindeki 'baba' rolüyle ünlenen, sanat hayatına Ankara Sanat Tiyatrosu'nda başlayan Ali Erkazan, bu kurumda 15 yıl çalıştı. Levent Kırca tiyatrosunda da görev yaptı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, 1983 yılında kamera karşısına da geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol alan sanatçı, ÇASOD üyesidir.

Ali Erkazan kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Çağlar Kılıç ile evleneceklerini açıklamıştı.





Ali Erkazan rol aldığı diziler

2020 - Seni Bulacam Oğlum! (Resul) (Sinema Filmi)

2016 - Hayat Sevince Güzel (Muhtar Soylu) (TV Dizisi)

2016 - Poyraz Karayel (İdris) (TV Dizisi)

2016 - Emicem Hospital (Sinema Filmi)

2016 - Melekler Taşıyan Adam (Ali) (Sinema Filmi)

2015 - Güvercin Uçuverdi (Sinema Filmi)

2013 - Benim Hala Umudum Var (Zafer) (TV Dizisi)

2013 - Otisabi (TV Dizisi)

2012 - Kötü Yol (Sulhi Baba) (TV Dizisi)

2011 - Huzurum Kalmadı (Mumin Rahmi) (TV Dizisi)

2010 - Küstüm Çiçeği (İsmail Cevizli) (TV Dizisi)

2010 - Kaledeki Yalnızlık (Okul Müdürü) (Sinema Filmi)

2010 - Cümbür Cemaat Aile (Fikri Zindancıoğlu) (TV Dizisi)

2008 - Cesaretin Var mı Aşka (Çetin) (TV Dizisi)

2008–2009 - Benim Annem Bir Melek (Adil) (TV Dizisi)

2008 - Aşk Tutulması (Mustafa) (Sinema Filmi)

2007 - Sevgili Dünürüm (TV Dizisi)

2007 - Münferit (Bekir) (Sinema Filmi)

2007 - Evimin Erkeği (Sami) (TV Dizisi)

2007 - Annem (Pazarcı Ahmet) (TV Dzs)

2006 - Yaprak Dökümü (TV Dizisi)

2006 - Mavi Kuş (Bilal Baba) (TV Filmi)

2006 - Hayırdır İnşallah (Hayat Terzioğlu) (TV Dizisi)

2006 - Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (Kazancı Cemal) (Sinema Filmi)

2002-2003 - En Son Babalar Duyar (Mehmet) (TV Dizisi)

2002 - Başımıza Gelenler (Perhiz Doktoru Tarık Bey) (TV Dizisi)

2002 - Aşk Meydan Savaşı (Hasan) (TV Dizisi)

2001 - Son (Hüso) (Sinema Filmi)

1997 - Sıdıka (Zekeriya Saka) (TV Dizisi)

1996 - Şaşıfelek Çıkmazı (Kazım) (TV Dizisi)

1996 - Hayat Bazen Tatlıdır (Ali) (TV Dizisi)

1995 - Kopgel Taksi (TV Dizisi)

1995 - Evdekiler (TV Dizisi)

1993 - Yukarı Karakısık (TV Dizisi)

1987 - Yaprak Dökümü (Mahkum) (TV Dizisi)

1986 - Olacak O Kadar (TV Dizisi)

1986 - Değirmen (Yaver Hurşit) (Sinema Filmi)

1984 - Bir Yudum Sevgi (Fabrika İşçisi) (Sinema Filmi)

1983 - Kurt ve Kuzu (TV Dizisi)