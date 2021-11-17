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F-35 görüşmeleri sürüyor Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD görüşmeleri için flaş açıklama

F-35 görüşmeleri sürüyor Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD görüşmeleri için flaş açıklama

Milli Savunma Bakanlığı: ABD'de yapılan askeri heyetler arasındaki toplantı olumlu ve yapıcı bir ortamda geçti, müteakip toplantının Türkiye’de yapılması konusunda mutabık kalındı.

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Milli Savunma Bakanlığı, ABD'de yapılan askeri heyetler arasındaki toplantının olumlu ve yapıcı bir ortamda geçtiğini, müteakip toplantının Türkiye'de yapılması konusunda mutabık kalındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye-ABD Savunma Bakanlıkları arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı'nın Washington'da icra edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşmeye ilişkin, "Olumlu ve yapıcı bir ortamda geçen toplantıda askeri heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Müteakip toplantının Türkiye’de yapılması konusunda mutabık kalındı" denildi.

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