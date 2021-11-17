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Japonya ile ABD'den Güney Çin Denizi'nde 'ilk kez denizaltı katılımlı' tatbikat

Japonya ile ABD'den Güney Çin Denizi'nde 'ilk kez denizaltı katılımlı' tatbikat

Japonya ile ABD, Çin'in askeri varlığını artırdığı Güney Çin Denizi'nde "ilk kez bir denizaltının da yer aldığı" ortak askeri tatbikat düzenledi.

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Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF), ABD Donanması ile Güney Çin Denizi'nde ortak askeri tatbikat düzenlediğini bildirdi.

Buna göre, Japonya'nın iki destroyer ve bir devriye uçağı ile katıldığı tatbikata, ilk kez MSDF'ye ait denizaltı da gönderildi.

MSDF, tatbikatın "ABD ve Japonya'nın Güney Çin Denizi'nde ilk kez bir denizaltının da katılımıyla düzenlediği askeri tatbikat" olduğuna işaret etti.

Kamu yayıncısı NHK, bölge genelinde anti-denizaltı talimlerini kapsayan tatbikata ABD'nin ise birer destroyer ve devriye uçağı ile katıldığını bildirdi.

Bölgede artan Çin askeri varlığına dikkati çeken kamu yayıncısı NHK, ortak tatbikatın, Japonya-ABD ittifakı kapsamında "Serbest ve Açık Hint-Pasifik Vizyonu"nu hedeflediğini aktardı.

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