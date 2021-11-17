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Bolu'da kamp yapan 60 öğrenci hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı şikayetler var

Bolu'da kamp yapan 60 öğrenci hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı şikayetler var

 BOLU'daki bir otelde ara tatil kampı yapan 60 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Olayın ardından otelin yemeklerinden numune alındığı bildirildi.

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Ara tatil dönemini değerlendirmek için Ankara ve İstanbul'dan Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde kamp yapan 60 öğrencide akşam saatlerinde mide bulantısı, kusma ve ishal şikayeti başladı.

Durumu ailelerine ve öğretmenlerine bildiren öğrenciler, otele çağrılan ambulans ve özel araçlarla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Öğrencilerin yaşadığı şikayetlerin kaynağının belirlenmesi için otelin yemeklerinden numune alındığı öğrenildi.

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