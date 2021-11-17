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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diriliş şairi Sezai Karakoç için gazetelere taziye ilanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diriliş şairi Sezai Karakoç için gazetelere taziye ilanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün 88 yaşında vefat eden şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç için taziye ilanı verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün bazı gazetelerde yayımlanan başsağlığı mesajı şöyle:

"Ülkemizin son asırdaki en önemli fikir, sanat ve kültür insanlarından, hayatını vakfettiği 'Diriliş' davasının öncüsü, Müslümanlığını insanlık türküsünün mukaddimesi olarak gören, şiirleri, fikirleri ve mücadelesiyle nesillerin gönül ve ruh dünyasını şekillendiren, milletimizin yakın dönemdeki en önemli değerlerinden Sezai Karakoç, Dirilişin kapısı olarak gördüğü için hep özlemle yad ettiği ebedi aleme göçtü. Allah rahmet eylesin. Milletimizin, sevenlerinin, yoldaşlarının, ailesinin başı sağ olsun."

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