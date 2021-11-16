Karadağ Türkiye maçı golleri ve geniş özeti

TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında konuk olduğu Karadağ'ı Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün golleriyle 2-1 mağlup etti. Nerveç'i mağlup eden Hollanda'nın ardından grubu ikinci sırada tamamlayan Ay-Yıldızlı ekip, Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynama hakkı elde etti.

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Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ'a konuk oldu.

Millilerimiz müsabakayı 22. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 60. dakikada Orkun Kökçü'nün golleriyle 2-1 kazanırken Karadağ'ın golünü 4. dakikada Beciraj kaydetti.

Gruptaki diğer maçta Hollanda, konuk ettiği Norveç'i son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 yendi.

Bu sonucun ardından puanını 21'e çıkaran Ay-Yıldızlılar grubu 23 puanlı lider Hollanda'nın arkasında ikinci sırada tamamladı ve Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynama hakkı elde etti.

Türkiye'nin muhtemel rakipleri belli oldu Gruplarını lider tamamlayan Belçika, Hırvatistan, Danimarka, İngiltere, Fransa, Almanya, Sırbistan, İspanya, İsviçre ve Hollanda turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazandılar. Gruplarını ikinci sırada bitiren Portekiz, İsveç, İtalya, İskoçya, Rusya, Polonya, Kuzey Makedonya, Galler, Ukrayna ve Türkiye ile UEFA Uluslar Ligi'nde gruplarını lider tamamlayan Avusturya ve Çekya arasından üç takım play-off turu sonunda Katar bileti alacak.

Play-off formatı nasıl olacak?

Maçtan önemli dakikalar

3. dakikada Karadağ öne geçti. Savic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Beciraj'ın penaltı noktası önünden çektiği sert şutta top ağlara gitti: 1-0

12. dakikada Abdülkadir'in pasıyla Karadağ ceza sahası önünde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

22. dakikada milli takım beraberliği yakaladı. Sağ kanattaki Abdülkadir, ceza sahasında uygun pozisyondaki Kerem'e pasını gönderdi. Kerem sol ayağıyla düzelttiği topa sağ ayağıyla vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

41. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Rakip sahada Berat'ın kaptırdığı topu alan Haksabanovic'in ara pasıyla Osmajic ceza sahasında topla buluştu. Bu oyuncunun sol çaprazdan sert şutunda kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.

44. dakikada Hakan Çalhanoğlu, Karadağ ceza sahasına hareketlenen Burak'a pasını gönderdi. Burak'ın bekletmeden sol çaprazdan vuruşunda top kaleci Sarkic'de kaldı.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

48. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sol kanattan paslaşılarak kullanılan kornerde Çağlar'ın kafa ile ceza sahası dışına uzaklaştırdığı topa Vujacic gelişine vururken meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

58. dakikada Ay-Yıldızlı ekip gole yaklaştı. Sol kanattan Çağlar'ın ceza sahasına gönderdiği topa Halil kafa ile vurdu ancak yerde de seken topu kaleci iki hamlede uzaklaştırdı.

60. dakikada milli takım öne geçti. Karadağ ceza sahası önünde topla buluşan Orkun çok sert bir vuruş yaptı. Kaleci Sarkic'in parmaklarının ucuyla müdahale ettiği top yan direğe de çarpıp ağlara gitti: 1-2

64. dakikada ev sahibi takım beraberliğe yaklaştı. Karadağ'ın hızlı gelişen atağında Beciraj ceza sahasında topla buluşup geriden gelen Vukotic'e pasını attı. Bu oyuncunun yerden şutunda kaleye giden şutu Çağlar Söyüncü çizgi önünde kayarak uzaklaştırdı.

82. dakikada milli takım etkili geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta altı pas önüne gelen topa Çağlar Söyüncü kafayı vururken kaleci Sarkic meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Müsabakayı Ay-Yıldızlı ekip 2-1 kazandı.

Karadağ: 1 - 2 :Türkiye

Stat: Podgorica Şehir

Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Christian Gittelmann (Almanya)

Karadağ: Sarkic, Vesovic, Savic (Dk. 57 Simic), Vujacic, Radunovic, Jovovic (Dk. 67 Bozovic), Jankovic (Dk. 74 Raickovic), Haksabanovic (Dk. 57 Vukotic), Tomasevic, Beciraj (Dk. 66 Vujnovic), Osmajic

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik (Dk. 90+1 Kaan Ayhan), Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Berat Özdemir (Dk. 46 Orkun Kökçü), Abdülkadir Ömür (Dk. 79 Berkan Kutlu), Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 79 Barış Alper Yılmaz), Halil Dervişoğlu (Dk. 69 Kenan Karaman), Burak Yılmaz

Goller: Dk. 3 Beciraj (Karadağ), Dk. 22 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 60 Orkun Kökçü (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 62 Osmajic, Dk. 86 Vukotic (Karadağ)