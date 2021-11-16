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Belçika'da koronavirüs aşısı yaptırmayan sağlık personelinin işine son verilecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Belçika'da koronavirüs aşısı yaptırmayan sağlık personelinin işine son verilecek

BELÇİKA'da 1 Nisan 2022'den itibaren yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olmayan sağlık çalışanlarının işine son verilmesi kararı alındı.

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BELÇİKA hükumeti sağlık personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmasını zorunlu hale getirecek yönetmeliği hazırladı. Yönetmeliğin bakanlar kurulu tarafından bu hafta onaylanması bekleniyor.

Yeni yılda 1 Ocak ile 31 Mart arasında geçiş dönemi uygulanacak. Bu dönemde sağlık çalışanlarının çalışabilmeleri için aşı olduklarını gösteren kanıt veya son 72 saat içinde negatif sonuçlu test sunmaları gerekecek. Bunlara uymayan kişiler çalışamayacak ve geçici işsizlik maaşına başvurabilecek.

1 Nisan'dan itibaren ise tüm sağlık çalışanlarının aşı yaptırması zorunlu olacak. Aşı olmayı reddeden sağlık personelinin işine son verilecek.

Belçika hükumeti son haftalarda artan Kovid-19 vakalarına karşı yaz başında gevşetilen tedbirlerle ilgili karar alması da bekleniyor. Evden çalışma zorunluluğu ve gece kulüplerinin kapatılması gibi seçeneklerin gündemde olduğu belirtiliyor.

Belçika'da şu anda günlük ortalama vaka sayıları 10 bin civarında seyrediyor. Hastanelerde Kovid-19 nedeniyle tedavi gören kişilerin sayısı da artmaya devam ediyor. Vakalardaki artış nedeniyle yoğun bakım yataklarının yarısının Kovid-19 hastalarına ayrılması istendi.

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