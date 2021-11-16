AK Partinin yeni kurulan strateji ekibi sahaya iniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un başkanlığında kurulan yeni strateji ekibi sahadan gelen raporları analiz edecek, politika geliştirecek, seçim stratejileri izleyecek ve muhalefetin yalanlarıyla mücadele edecek. Ekipte Efkan Ala, Hamza Dağ, Mustafa Şen, Ömer Çelik, Mahir Ünal ve Naci Bostancı yer alıyor.

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Karalama, yalan ve algı üzerinden siyasi rota izleyen Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) başını çektiği muhalefetin oyunlarını bozmak için Ak Parti harekete geçti. "Yalan operasyonlarına karşı hakikat operasyonu yapacağız" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti bünyesinde yeni bir strateji ekibi kuruldu.

Özel ekibin başında AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş bulunuyor. Ekipte ayrıca genel başkan yardımcıları Efkan Ala, Hamza Dağ, Mustafa Şen, Ömer Çelik, grup başkanlığı görevinden ayrılan Naci Bostancı ve grup başkanvekili Mahir Ünal yer alıyor.

İlk toplantı yapıldı

İlk toplantısını geçtiğimiz günlerde yapan strateji ekibinin yerelde de alt birimler oluşturacağı öğrenildi. Böylelikle strateji ekibi tarafından belirlenen parti politikaları taşrada da bu birimler eliyle uygulamaya konulacak. Ekip, muhalefetin 'yalan siyasetiyle' vatandaş nezdinde oluşturmaya çalıştığı negatif algıyı yok edecek çalışmaları yürütecek. Ayrıca tezkere, şehit yakınına küfretme, Türkiye'yi büyükelçilere şikayet gibi toplumda büyük tepki toplayan olaylara karşı partinin atacağı adımlara ilişkin politikaları belirleyecek.

Saha analizi

Erdoğan'ın, "Sahada olalım" talimatının ardından saha çalışmasını hızlandıran milletvekilleri ve teşkilat, vatandaşlardan gelen talepleri raporlaştırarak parti yönetimine sunmuştu. Strateji ekibi sahadan gelen raporları analiz edecek. Bu çalışma doğrultusunda da yol haritası çıkarılacak.

Seçim stratejisi

Ekibin bir diğer gündemi ise yaklaşan seçimler olacak. 2023 yılı yaklaştıkça strateji ekibi de seçime dönük çalışmaları belirleyecek. Ekibin üzerinde yoğunlaşacağı alanlar seçim kampanyaları ve kampanya sürecinde verilecek mesajlar, özel çalışma yapılması gereken alanlar, hayata geçirilen dev projeler, vaatler olacak.

(YENİ ŞAFAK)