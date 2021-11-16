Fransız milletvekilinden skandal sözler: Başörtüsünü yasaklamamız lazım

FRANSA'da merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinden (LR) milletvekili ve cumhurbaşkanı aday adayı Eric Ciotti, Arap-Müslüman ağırlıklı göçü ülkesinin Yahudi-Hristiyan medeniyeti için tehdit olarak gördüğünü belirtti.

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FRANSA'nın BFM kanalında yayımlanan programa, Cumhuriyetçiler Partisinden (LR) aralarında milletvekili Eric Ciotti'nin de bulunduğu 5 cumhurbaşkanı aday adayı katıldı.

Ciotti, göç meselesinin Fransızların en önemli endişesi haline geldiğini savunarak, "Vatandaşlarımız kendilerine basit bir soru soruyor. Varisi olduğumuz Aydınlanma Fransa'sı, Yahudi-Hristiyan medeniyeti Fransa'sı yarın her zaman kendine sadık kalabilecek mi?" ifadelerini kullandı.

"Yarın Fransa'nın Fransa olarak kalmasını istiyorum" diyen Ciotti, Fransa'nın farklı bir kültürden oluşan ve ağırlıklı olarak Arap-Müslüman kökenli kitlesel göç aldığını, bunun ülke tarihinin temellerini sorgulattığını iddia etti.

"Fransızlık soydan gelmeli"

Ciotti, Napolyon döneminde Fransa vatandaşı olabilme hakkının 'kan' ile elde edildiğini vurgulayarak, "Fransızlık soydan gelmeli" dedi.

Bugün 5 yıl ülkede yaşayanların vatandaşlığa başvurma hakkına sahip olduğunu hatırlatan LR milletvekili bunun en az 10 yıl olması gerektiğini savundu.

LR milletvekili Ciotti, göçme hakkını durdurmayı istediğini dile getirerek Fransa'nın kimi topraklarına kabul edeceğini kendisinin belirlemesi gerektiğini söyledi.