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Levent Gültekin 'başörtülüler özür dilemeli' dedi ortalık karıştı

Levent Gültekin 'başörtülüler özür dilemeli' dedi ortalık karıştı

Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” çıkışını bir programda değerlendiren gazeteci Levent Gültekin başörtülülerin ülkeden özür dilemesi gerektiğini söyledi. Tepki gösteren KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, "Başörtülü kadınlar seçme ve seçilme hakkını kullandığı için mi özür dileyecek?" yorumunda bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, helalleşme kararı aldığını belirtmesi ardından helalleşme çıkışının yankıları sürüyor. 

Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” çıkışını Halk TV ekranlarındaki bir programda değerlendiren gazeteci Levent Gültekin başörtülülerin ülkeden özür dilemesi gerektiğini ifade etti.

"Onların oylarıyla ülke yedi yıldır yıkıma sürükleniyor"

Gültekin helalleşme ile alakalı olarak "Başörtülülerden ne kadar özür dilenmesi gerekiyorsa, başörtülülerin de ülkeden özür dilemesi gerekiyor. Onların oylarıyla insanların hayatı mahvoldu. Çünkü onların oylarıyla ülke yedi yıldır yıkıma sürükleniyor, milyonlarca insanın hayatı mahvoldu" dedi. 

Gültekin’in bu sözleri sonrasında ardı ardına tepkiler geldi. KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. 

"Hatta yaşadıkları için de bir özür borçları var herhalde"

Gümrükçüoğlu, "Başörtülü kadınlar seçme ve seçilme hakkını kullandığı için mi özür dileyecek? :) Sonra okuma yazma öğrendikleri için özür dilesinler isterseniz. Hatta yaşadıkları için de bir özür borçları var herhalde..." ifadelerini kullandı.

Kadem'den yanıt:  Özür dilemiyoruz

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ise Levent Gültekin'in "Başörtülüler ülkeden özür dilemeli" açıklaması sonrasında resmi Twitter hesabından bir açıklama yaparak, "Başörtülü kadınlardan, demokratik hakklarını kullandıkları için özür beklemek, faşizan bir düşüncenin yansıması. Her fırsatta kadınların inancı ve kıyafeti üzerinden değerlendirme yapan bu zihniyet, yakında kadınlardan sadece kadın oldukları için de özür bekleyecek. Dilemiyoruz!" dedi.

CHP usulü helalleşme!

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Gültekin'e tepki göstererek, twitter sayfasından "CHP kanalı Halk Tv'de, yıllarca haksızlığa uğrayan başörtülü vatadaşlarımıza "Ülkeden özür dileyin." çağrısı yapıyorlar. CHP usulü helalleşme!" ifadelerine yer verdi.

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