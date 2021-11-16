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TSK'da kimyasal silah var mı? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı

TSK'da kimyasal silah var mı? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı

TSK'da kimyasal silah bulunduğu iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklama yaptı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TSK'da kimyasal silah bulunduğu iddiası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Akar, TSK'da kimyasal silah bulunduğu iddiasına ilişkin "TSK envanterinde kesinlikle ve asla herhangi bir şekilde gaz kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Ne alındı ne saklı ne gizli. Böyle bir şey yok. Bu kimyasal silahların nerden alındığı, nereye gittiği takibi çok kolaydır. TC’nin TSK’nın son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde yaptığı terörle mücadeleyi lekelemek için bu tür iddialar periyodik olarak tekrarlanıyor" açıklamasını yaptı.

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