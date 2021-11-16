İBB'den "Yürü Be İstanbul" kampanyası! Bir haftada 50 bin adım atana ücretsiz tek geçiş hakkı
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) sağlıklı yaşama teşvik için "Yürü Be İstanbul" kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında bin adım atanlara Beltur'dan kahve hediye edilirken, bir haftada 50 bin adım atan İstanbullulara da tek geçişlik ücretsiz ulaşım hakkı verilecek.Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sağlıklı yaşama teşvik için Beltur aracılığıyla "Yürü Be İstanbul" kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında bir haftada 50 bin adım atan ilk 2.500 kişiye tek geçişlik ücretsiz ulaşım hakkı verilecek.
Cep telefonuna indirilen "Yürü Be İstanbul" uygulaması üzerinden BELTUR şubelerinden ücretsiz kahve içmek de mümkün. Uygulamayı indiren İstanbullular, günlük 1000 adım attıktan sonra gittiği BELTUR şubesinden ücretsiz kahve alabilecek.