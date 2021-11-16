Kemal Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın kitabından sayfa okuyayım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de gerçekleşen partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun hedefinde 'Ekonominin kitabını yazdık' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Cumhur İttifakı’nın sevabına da günahına da sonuna kadar ortağız” diyen MHP lideri Bahçeli'ye sert yanıt verdi: Ne kadar yolsuzluk varsa ilk alkışlayan da Sayın Devlet Bahçeli’dir. Siz hiçbir zaman MHP’nin esnaf, çiftçi dediğini duydunuz mu?

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

Türkiye'nin sorunları çok hepimiz biliyoruz. Sorunları her bir vatandaş yaşıyor. Sorunları yerinde tespit etmek, o sorunları aşmak için çözümler üretmek hepimizin ortak görevidir. Kayseri'ye yarın seçim varmış gibi giden 38 milletvekilimiz bütün ilçeleri gezdi, vatandaşın dertlerini dinledi. Sizin yaşadığınız sıkıntıları aşmak istiyoruz ve bunun için mücadele edeceğiz bunun için destek istiyoruz dedik.

Emekli bir vatandaşımız, 'Ülkenin hali harap, geleceği hiç iyi görmüyorum. Aylık 1800 lira maaşım var. Geçinemediğimiz için günlük inşaat işlerine gidiyorum. 600 milletvekili var bir tanesi 1800 lira ile geçinsin maaşımı ona vereceğim' diyor.

Bir de sarayda oturanlar var, bir yerden değil beş yerden maaş alıyorlar.

Kayseri'de Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı, 'Eskiden 1 ton et ile 25 ton yem alıyorduk. Şimdi 1 ton et satıyoruz 15-16 ton yem alabiliyoruz' diyor.

Bir fırıncı esnaf, '5 ay önce 153 liraya aldığımız un şu anda 246 lira. Ancak yevmiyemizi çıkarabiliyoruz. Cumhurbaşkanı abartıyorsunuz diyor ama bizim enflasyonumuz yüzde 70' diyor.

Zamlar, enflasyon...

Pahalılığın can yaktığını, insanların geçinemediğini biliyorum. Herkes büyük bir sıkıntı içinde. Saat başı etiketler değişiyor. Bütün bunlara rağmen diyoruz, meraklanmayın biraz sıkıntı çekeceksiniz az kaldı geliyor gelmekte olan, buna inanın. İlk yapacağımız işlerden biri devleti toparlamaktır.

'Merkez Bankası'nın eli kolu bağlanmış vaziyette'

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası var. Düne kadar hiçbir sorunumuz yoktu. Fiyat istikrarından Merkez Bankası sorumluydu. Merkez Bankası'nın eli kolu bağlanmış vaziyette. O da sarayın talimatını yerine getiriyor ve bu tablo ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyeti'nde fiyat istikrarı görevini Merkez Bankası yerine getirecek. Paranın değerini koruyacak, dövize karşı kar gibi erimesine engel olacak.

Merkez Bankası, fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacak para politikasını doğrudan kendisi belirler diyor yasa. Bu bir kararname ile Merkez Bankası'nın elinden alındı. Başka bir komiteye verildi. Bu komite hiç çalıştı mı? Bu komite bu zamlara bir şey dedi mi?

Erdoğan'ın kitabından sayfa okuyayım

Uyuşturucu baronu, Türkiye'ye parasını getiriyor bir gün tutup yurt dışına götürüyor. Ne kadar kara para varsa aklıyorlar. Sonra da çıkıp 'Biz ekonominin kitabını yazdık' diyor. O kitaptan bir sayfa okuyayım; Zafer Havalimanı, bu yılın ilk 8 ayında dolar bazında 878 bin 478 garanti vermişler. Devletin hazinesinden 5'li çeteye giden kaç para?