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Cumhurbaşkanı Erdoğan Başak Cengiz'in ailesinin evine gitti Gözyaşları Başak için aktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başak Cengiz'in ailesinin evine gitti Gözyaşları Başak için aktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Ataşehir'de samuray kılıcıyla Can Göktuğ Boz tarafından öldürülen Başak Cengiz'in ailesinini Ankara'daki evine taziye ziyaretinde bulundu. Eşi Emine Erdoğan ile ailenin evinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Başak Cengiz'in ailesini, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki evinde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı, geçtiğimiz günlerde de aileyi arayarak taziye ziyaretinde bulunmuş ve olayın takipçisi olduklarını ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Başak Cengiz'in ailesine gerçekleştirdiği taziye ziyareti, yaklaşık 1 saat sürdü. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, Başak Cengiz'in mezuniyet töreni ve nişan töreninde çekilen fotoğrafları da yer alan fotoğraf albümünü inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı ziyaretin ardından Cengiz çifti uğurladı.

Ne gerekiyorsa yapılacak

Aileye başsağlığı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, davayla ilgili devletim gerekli birimlerinin takipte olduğunu ve şahsın hakettiği cezayı alması için ne gerekiyorsa yapılacağını dile getirdi.

Türkiye, Ataşehir’de Can Göktuğ Boz isimli şahsın samuray kılıçlı saldırısıyla hayatını kaybeden Başak Cengiz’in yasını tutuyor. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ile İstanbul Ataşehir’de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz’in Ankara’da yaşayan ailesini ziyaret etmişti. Cengiz’in ailesine başsağlığı dileğinde bulunan Gül, daha sonra aileyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürmüştü.

Ziyarette Başak Cengiz'in anneannesi ile babaannesi de yer aldı.

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