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Aysun Kayacı kaç yaşında son hali nasıl Aysun Kayacı kiminle evli?

Aysun Kayacı kaç yaşında son hali nasıl Aysun Kayacı kiminle evli?

Bir dönem mankenlik ve oyunculuk yapmış Aysun Kayacı'nın babası Selahattin Kayacı uzun süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Uzun süre tedavi gören Selahattin Kayacı vedat etti. Kızı Aysun Kayacı cenazeye katılmadı. Bu gelişmenin ardından Aysun Kayacı merak konusu oldu. Peki Aysun Kayacı nerede, şimdi ne yapıyor, evli mi?

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Eski manken ve oyuncu Aysun Kayacı'nın babası Selahattin Kayacı hayatını kaybetti. Selahattin Kayacı Üsküdar'da Küplüce Camii'nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı. Uzun süredir yurt dışında yaşayan Aysun Kayacı, babasının cenazesine katılmadı. Bu gelişmenin ardından Aysun Kayacı yeniden gündem oldu. Peki Aysun Kayacı nerede, kaç yaşında, şimdi ne yapıyor?

Eski oyuncu ve model Aysun Kayacı'nın bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören babası Selahattin Kayacı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kayacı için Küplüce Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. 2012 yılında Efe Kapancı ile evlenerek Londra’ya yerleşen ve uzun yıllardır babasıyla küs olduğu bilenen Aysun Kayacı’nın babasının cenazeye katılmadığı görülürken, Selahattin Kayacı’nın yakınları ve arkadaşları katıldı.

Londra'da yaşıyor
27 Ekim 2012’de bankacı Efe Kapancı ile evlenen Aysun Kayacı Londra’da yaşıyor. Dokuz yıl aradan sonra ilk kez geçen ağustos ayında Türkiye’ye tatile gelmişti.

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