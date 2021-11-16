İşte AK Parti'nin 6 kişilik seçim ekibi! Ekipte kimler var?

AK Parti sahadan gelen raporları analiz edecek, politika geliştirecek, seçim stratejileri izleyecek bir strateji ekibi kurdu: Efkan Ala, Hamza Dağ, Mustafa Şen, Ömer Çelik, Mahir Ünal ve Naci Bostancı yer alıyor...

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla AK Parti bünyesinde sahadan gelen raporları analiz edecek, politika geliştirecek, seçim stratejileri izleyecek bir strateji ekibi kuruldu. Partinin ‘A Takımı’ndan belirlenen özel ekibin başında, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş bulunuyor. Ekipte ayrıca, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Efkan Ala, Hamza Dağ, Mustafa Şen, Ömer Çelik, Grup Başkanlığı görevinden dün ayrılan Naci Bostancı ve Grup Başkanvekili Mahir Ünal yer alıyor.

İlk toplantı yapıldı

Yeni Şafak'ın haberine göre, ilk toplantısını geçtiğimiz günlerde yapan strateji ekibinin yerelde de alt birimler oluşturacağı öğrenildi. Böylelikle strateji ekibi tarafından belirlenen parti politikaları, taşrada da bu birimler eliyle uygulamaya konulacak.

Analiz edip yol haritası çizecek

Erdoğan’ın “sahada olalım” talimatının ardından saha çalışmasını hızlandıran milletvekilleri ve teşkilat, vatandaşlardan gelen talepleri raporlaştırarak parti yönetimine sunmuştu. Strateji ekibi, sahadan gelen raporları analiz edecek. Bu çalışma doğrultusunda da yol haritası çıkarılacak.

Seçim stratejisini belirleyecek

Ekibin bir diğer gündemi ise yaklaşan seçimler olacak. 2023 Haziranı yaklaştıkça, strateji ekibi de seçime dönük çalışmaları belirleyecek. Ekibin üzerinde yoğunlaşacağı alanlar, seçim kampanyaları ve kampanya sürecinde verilecek mesajlar, özel çalışma yapılması gereken alanlar, hayata geçirilen projeler, vaatler olacak.