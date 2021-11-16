BIST 1.708
DOLAR 10,17
EURO 11,56
ALTIN 612,31
HABER /  DÜNYA

İngiltere gole boğdu son şampiyon İtalya şokta

İngiltere gole boğdu son şampiyon İtalya şokta

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C, F ve I gruplarında son karşılaşmalar yapıldı. İsviçre ve İngiltere lider tamamlayarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazandılar. İtalya deplasmanda 0-0 berabere kalarak turnuvaya doğrudan katılma hakkını kaçırdı.

Abone ol

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin son haftasının 2. gününde, C, F ve I gruplarındaki maçlar oynandı.

İsviçre, ağırladığı Bulgaristan'ı 4-0 yenerek C Grubu'nu zirvede bitirdi ve finallere doğrudan gidecek ekipler arasına girdi. Kuzey İrlanda ile deplasmanda 0-0 berabere kalan İtalya ise ikinci olarak play-off'lara kaldı.

İngiltere ve Polonya'nın play-off'ları garantilediği I Grubu'nun son haftası, tarihi bir skora sahne oldu. Konuk olduğu San Marino'yu 10-0 mağlup eden İngiltere, grup lideri olarak Katar 2022'ye katılmaya hak kazandı.

Harry Kane'in 2'si penaltıdan 4 gol kaydettiği mücadelede İngiltere, 1964'te ABD'yi 10-0 yendiği karşılaşmadan bu yana ilk kez bir rakibine 10 gol attı.

Sıralamanın son maçlar öncesi netleştiği F Grubu'nu, Danimarka ilk, İskoçya 2. sırada bitirmişti. Avusturya da UEFA Uluslar Ligi'nde grubunu lider bitirenler arasından elemelerde ilk ikiye giremeyen en iyi iki takım kontenjanından play-off'lara yükselmişti.

C Grubu'nda 8'inci, F ve I gruplarında ise 10. maçların sonuçları ve oluşan puan durumu şöyle:

ÖNCEKİ HABERLER
İşsizlik rakamları açıklandı! İşsiz sayısı 3 milyon 842 bin kişiye geriledi
İşsizlik rakamları açıklandı! İşsiz sayısı 3 milyon 842 bin kişiye geriledi
Naci Bostancı neden istifa etti görevinden neden ayrıldı?
Naci Bostancı neden istifa etti görevinden neden ayrıldı?
Yeni Şafak yazarından Mehmet Barlas'a zehir zemberek 'Koş Memo' yazısı: Kaşarlanmış bir manipülatör!
Yeni Şafak yazarından Mehmet Barlas'a zehir zemberek 'Koş Memo' yazısı: Kaşarlanmış bir manipülatör!
Dünyanın en büyük elmas madeninde yeni bir mineral bulundu
Dünyanın en büyük elmas madeninde yeni bir mineral bulundu
ABD'nin eski Suriye temsilcisi Jeffrey Türkiye'nin önemini vurguladı: Türkiyesiz çözüm olmaz
ABD'nin eski Suriye temsilcisi Jeffrey Türkiye'nin önemini vurguladı: Türkiyesiz çözüm olmaz
Hüseyin Besli kimdir aslen nereli kaç yaşında? Hüseyin Besli ailesi
Hüseyin Besli kimdir aslen nereli kaç yaşında? Hüseyin Besli ailesi
Şamil Tayyar'ın 50+1 açıklaması olay oldu yeni tartışma seçimle ilişkilendirilir
Şamil Tayyar'ın 50+1 açıklaması olay oldu yeni tartışma seçimle ilişkilendirilir
Fatih Tezcan'a Atatürk'e hakaretten hapis cezası! 'suça yatkın kişiliği' cezayı erteletmedi
Fatih Tezcan'a Atatürk'e hakaretten hapis cezası! 'suça yatkın kişiliği' cezayı erteletmedi
Adana'da korkunç olay! Video izlerken yediği kraker soluk borusuna kaçan Muzaffer öldü
Adana'da korkunç olay! Video izlerken yediği kraker soluk borusuna kaçan Muzaffer öldü
Hakkari'de Eren Kış-4 operasyonu başladı
Hakkari'de Eren Kış-4 operasyonu başladı