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Şamil Tayyar'ın 50+1 açıklaması olay oldu yeni tartışma seçimle ilişkilendirilir

Şamil Tayyar'ın 50+1 açıklaması olay oldu yeni tartışma seçimle ilişkilendirilir

AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'den 50+1 seçim barajına yönelik eleştirileriyle ilgili, "Düzeltilebilirdi, vakti geçti. Yeni tartışma, seçimle ilişkilendirilir. Kazanmaya odaklanmalı, kazanınca biz değiştirmeliyiz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçilme barajı hakkındaki “yüzde 50+1’in mahsurlu olduğunu anladık” açıklaması üzerine basın toplantısı düzenleyen AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın bu düşüncesine sonuna kadar katılıyorum” dedi.

50+1 seçim barajı tartışmalarına AK Parti'de zaman zaman farklı çıkışlarıyla gündeme gelen Şamil Tayyar da katıldı. 

Twitter hesabından paylaşım yapan AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, partisinin 50+1 seçim barajına yönelik açıklamalarından farklı bir görüş dile getirdi.

Tayyar, "Geçmişte karşı çıkmış, ağır eleştirilere muhatap olmuş biri olarak söz hakkım var. 50+1, Cumhurbaşkanımıza ve sisteme kurulan tuzaktı. Düzeltilebilirdi, vakti geçti. Yeni tartışma, seçimle ilişkilendirilir. Kazanmaya odaklanmalı, kazanınca biz değiştirmeliyiz." ifadelerine yer verdi.

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