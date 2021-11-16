AK Parti'nin 'Erdoğan seçilemezse' planı AK Parti'nin kritik ismi konuştu

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, 2023 seçimlerinde Erdoğan'ın seçilememe ihtimaline karşı AK Parti'nin olası senaryosunda 2025'te yeniden seçim olduğunu yazdı.

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Gözlerin çevrildiği 2023 seçimlerinde Erdoğan seçilemezse ne olacak? Merak edilen sorunun yanıtına AK Parti'den ipuçları gelmeye başladı.

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, kritik olarak nitelediği ismini vermediği AK Parti yöneticisiyle yaptığı görüşmenin detaylarını köşe yazısında aktardı. Pehlivan, şu ifadelere yer verdi:

“20 yıllık iktidarımızın en kritik seçimi olacak”

"Ağzından asla “erken seçim” lafını alamadım. Ancak “bıçak sırtı” sözünü bizzat duydum. Anlattığına göre…

Partisinin anketlerinde Cumhur İttifakı yüzde 45’in biraz üstünde görünüyordu. Bu da seçimi, söylediği gibi “bıçak sırtı” haline getiriyordu. Tam da bu nedenle “yüzde 50 artı bir sistemi iyi olmadı” diyordu. “20 yıllık iktidarımızın en kritik seçimi olacak” ifadesini kullanması bu yüzdendi.

"Parlamenter sistem imkansız"

“Parlamenter sisteme geri dönüş” bahsini açtım. Ona göre bu imkânsızdı. İnancına göre, ne olursa olsun AKP seçimden birinci parti olarak çıkacak, Meclis’te kilit rol oynayacaktı. Bu rolü de Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetseler dahi eski sisteme dönüşü engelleyebilecek güce kavuşması demekti.

Muhalefetin parçalı yapısı AK Parti'ye kazandıracak

İşin çarpıcı yönü buna dair de senaryolarını anlattı. Dediğine göre, Erdoğan cumhurbaşkanı olamasa bile muhalefetin parçalı yapısı yine AKP’ye kazandıracaktı. Böyle bir durumda 2025’e varmadan tekrar seçim öngörüyordu. Evet, “Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilememe” ihtimalini düşünüyorlar, bunun üzerine planlar yapıyorlardı.

AKP yönetimindeki önemli ismi dinlemeye devam ediyordum…

MHP’nin çok kan kaybetmesi de Cumhur İttifakı’nda rahatsızlık kaynağıydı. “Yüzde 35’in altına düşmeyiz” diyordu ama MHP’nin erimesi, ittifak için düşündürücüydü.

Yeni ittifaklar ve ekonomi açılımı

Söylediklerinden AKP’nin önümüzdeki dönemi bir açılımla geçireceği sonucunu çıkardım. Hayır, Kürt açılımı değil… Sistem açılımı, yeni ittifaklar açılımı, ekonomik rahatlamaya yönelik vatandaş açılımları. Ardından “kazanabiliriz” durumu yaratılabilirse bir “baskın seçim” kokusu aldım. Bazı teşkilatların her an seçim olacakmış gibi hazırlık yapması da bunu gösteriyordu.

Kısacası, Erdoğan’ın seçim oyunu belki de yeni başlıyordu…