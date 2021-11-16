TRT payı, elektrikli araçlar... Enerji ağırlıklı torba yasa geliyor

Hükümet enerji ağırlıklı yeni torba yasa üzerine çalışıyor. Halen üzerinde çalışılan teklifte, sanayiden tarıma kadar birçok bakanlıkla ilgili hüküm olması da bekleniyor

Abone ol

Hükümetin geniş kapsamlı bir torba teklif hazırlığının büyük bölümünü enerji sektörüne ilişkin düzenlemeler oluşturuyor. Teklif, elektrik faturalarında TRT payının kaldırılmasına sağlarken, vatandaş 3 milyar liralık bir yükten kurtulacak. Elektrikli araçlar için şarj istasyonları kurulmasının da alt yapısı oluşturuluyor.

Enerji hükümleri

Edinilen bilgiye göre, üzerinde çalışmalar süren torba paket, bir ay içerisinde yasalaştırılacak. Bakanlıkların talep ettiği çok sayıda düzenleme incelenerek, torbanın genel çerçevesi çizilmeye çalışılıyor. Paketin enerjiyle ilgili bazı hükümleri şunlar: “Düzenlemeden sonra Elektrik faturalarına TRT Payıyansıtılmayacak. Elektrik kurumu dışında elektrik üreten özel kurumlarla ilgili düzenleme yapılacak. Lisansız üretim tesislerinin dağıtım sistemi yanı sıra iletim tesislerini de kullanmasına imkan sağlanacak. Enerji verimliliği uygulaması destekleri, tarım ve hizmet sektörüne de kullanılacak. Bu alanda üretim yapanlar, hibe veya faiz indirimi gibi desteklerden yararlanacak. Elektrikli araçlar için şarj hizmetinin sunulması ve şarj istasyonlarının kurulması için alt yapı oluşturulacak. Ruhsatların verilmesi, benzin istasyonlarındaki gibi yasal alt yapısının oluşturulması, kurulum ve işletilmesini sağlayacak maddeler olacak.”

TRT payı 3 milyar

Çalışmalarda, elektrik tüketim faturalarındaki TRT payı uygulamasıyla ilgili bilgi de paylaşıldı. Buna göre, 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu uyarınca, elektrik tüketim faturalarına aktif enerji bedelinin yüzde 2’si oranında TRT Payı yansıtılıyor. Ayrıca, aktif enerji bedeli üzerinden “sektör altyapı giderlerine katkı payı” alınıyor. Bu payın, bu payın 1.1.2021 tarihine kadar aktif enerji bedelinin yüzde 1’i olarak uygulandığı, 1.1.2021 tarihi sonrasında bu oran yüzde 0.7’ye düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı. Bilgi notunda şöyle denildi: “TRT payı ve katkı payı birlikte, 2020 yılında yaklaşık 2.2 milyar TL gerçekleşmiştir. 2021 yılında yaklaşık 2.3 milyar TL olarak gerçekleşeceği öngörülmüştür. 2022 yılında ise 2.8-3 milyar TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Her iki payın 2022 yılından itibaren kaldırılacak olması ile birlikte, kamu yaklaşık 3 milyar TL gelirinden feragat etmekte ve vatandaş üzerinden 3 milyar TL’lik bir mali yük kaldırılmış olmaktadır.”

Pakette neler olabilir?

TORBA teklifte, Türkiye Radyo, Televizyon Kurumu Gelirleri, Doğal Gaz Piyasası, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası, Elektrik Piyasası, Türk Petrol kanunlarında ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’da değişiklikler, Kamulaştırma, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri, İmar, BOTAŞ’ın bölünmesine ilişkin hükümlerin de bulunması bekleniyor.