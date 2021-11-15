Son seçim anketi sonuçları PİAR'dan geldi eğer doğruysa bomba

PİAR Araştırma gerçekleştirdikleri son anket sonuçlarını yayınladı. Anket sonuçlarına göre AK Parti yüzde 30.6'ya gerilerken CHP yerinde saydı. DEVA Partisi kararsızlar dağıtıldıktan sonra oy oranı yüzde 6 çıkması dikkat çekti.

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PİAR Araştırmanın gerçekleştirdiği son ankette vatandaşlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

26 ilde, 2520 katılımcı ile CATI yöntemiyle gerçekleştirilen ankette ilginç sonuçlar ortaya çıktı. AK Parti'nin oy oranındaki azalış dikkat çekerken CHP'nin de yüzde 25'lere çakılı kaldığı görüldü.

Diğer anketlerde ortalama yüzde 1-3 aralığında gezinen Ali Babacan'ın partisi Deva bu araştırmada oy oranı yüzde 6'ya yükseliyor.

Araştırmanın sonuçlarında kararsızlar dağıtılmadan önceki oy durumu şöyle:

AK Parti yüzde 23.6

CHP yüzde 20.5,

İYİ Parti yüzde 9.6,

MHP yüzde 6.7,

HDP yüzde 8.9,

AK Parti ve CHP arasındaki fark yüzde 3.1 olarak belirlenirken, kararsızlar ve oy kullanmayanların oranı 22.9 olarak ölçüldü.

Öte yandan kararsızlar dağıtıldığında ise

AKP'nin oy oranı yüzde 30.6,

CHP yüzde 26.6,

İYİ Parti yüzde 12.4,

MHP yüzde 8.7,

HDP yüzde 11.5,

Deva yüzde 6

Saadet Partisi yüzde 1.3

Diğer yüzde 2.9