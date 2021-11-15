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Yeni Zelanda'da flaş karar! 18 yaş ve üzeri herkese Kovid-19 aşısının "hatırlatma dozu" uygulanacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yeni Zelanda'da flaş karar! 18 yaş ve üzeri herkese Kovid-19 aşısının "hatırlatma dozu" uygulanacak

 YENİ ZELANDA'da 18 yaş ve üzeri herkese Pfizer/BioNTech yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının hatırlatma dozu uygulanacak.

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Yeni Zelanda Kovid-19’la Mücadele Bakanı Chris Hipkins, uygulamanın 29 Kasım'dan itibaren başlayacağını bildirdi. Hipkins, Pfizer/BioNTech hatırlatma dozlarının, 6 aydan daha uzun bir süre önce 2'nci doz aşılarını olan 18 yaş ve üzeri herkese yapılacağını söyledi.

Uygulamanın vatandaşların yanı sıra Yeni Zelanda'da bulunan yabancılara da ücretsiz yapılacağı bilgisini paylaşan Hipkins, diğer ülkelerin aksine hatırlatma dozunu sadece yüksek risk grubundakiler için değil herkesin kullanımına sunma kararı aldıklarını vurguladı.

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