BIST 1.709
DOLAR 10,01
EURO 11,46
ALTIN 599,05
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Eskişehir'de atık ayrıştırma tesisindeki bebek cesedi için DNA incelemesi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Eskişehir'de atık ayrıştırma tesisindeki bebek cesedi için DNA incelemesi

ESKİŞEHİR'de şehir çöplüğünün içerisindeki atık ayrıştırma tesisinde bulunan yeni doğmuş kız bebeğin cenazesi, otopsi sonrası DNA incelemesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

Abone ol

Odunpazarı ilçesi Sarısungur Mahallesi'ndeki şehir çöplüğünün içerisinde faaliyet gösteren atık ayrıştırma tesisinde görev yapan çalışanlar, 12 Kasım'da akşam saatlerinde bant üzerinde yeni doğmuş kız bebek cesedi buldu. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ayıklama bantı üzerinde göbek bağı kesilmiş ve üzeri örtü ile örtülmüş bebeğin cesedi, Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi'nin incelemeleri sonucu otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan araştırmada olay yerine saat 20.00'den itibaren Eskişehir kent merkezinden toplanan çöplerin getirildiği ve ayrıştırma bandına alındığı tespit edildi.

Bebeğin anne ve babası aranıyor

Otopsi işleminin ardından bebeğin cenazesi DNA tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bebeğin getirildiği çöp kamyonu ve toplama alanının tespit edilmesi için çalışma başlattı. Bebeğin anne ve babasının bulunması için polis ve jandarma ekiplerinin kent merkezinde yürüttüğü çalışmalar ise sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Veysel Eroğlu: ABD'ye gülüyorduk aynı duruma düştük
Veysel Eroğlu: ABD'ye gülüyorduk aynı duruma düştük
Valilik açıkladı! Adıyaman'da vakalar arttı 43 ev karantinaya alındı
Valilik açıkladı! Adıyaman'da vakalar arttı 43 ev karantinaya alındı
Abdullah Öcalan kardeşi Osman Öcalan için ne demişti? 'Bir kadın için halkını sattı'
Abdullah Öcalan kardeşi Osman Öcalan için ne demişti? 'Bir kadın için halkını sattı'
Türkiye'nin ilk pastanesi Lebon kapanıyor! Kira 32 bin liradan 60 bine fırladı!
Türkiye'nin ilk pastanesi Lebon kapanıyor! Kira 32 bin liradan 60 bine fırladı!
Meteorolojiden Ege ve Marmara denizi için fırtına uyarısı
Meteorolojiden Ege ve Marmara denizi için fırtına uyarısı
Borsa İstanbul'da 'Garanti' coşkusu! Banka hisseleri tavan yaptı
Borsa İstanbul'da 'Garanti' coşkusu! Banka hisseleri tavan yaptı
Mersin'de 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin izine rastlandı! Yeni gelişme
Mersin'de 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin izine rastlandı! Yeni gelişme
Vitor Pereira derbide takımı Ali Koç'a göre mi dizecek? Sosa ve Mesut ilk 11'de
Vitor Pereira derbide takımı Ali Koç'a göre mi dizecek? Sosa ve Mesut ilk 11'de
İğneden korkanlara deri bantıyla koronavirüs aşısı! İngiltere'de deneyler başladı
İğneden korkanlara deri bantıyla koronavirüs aşısı! İngiltere'de deneyler başladı
Öğretmenler Günü hediye fikirleri kadın öğretmene alınacak hediyeler
Öğretmenler Günü hediye fikirleri kadın öğretmene alınacak hediyeler