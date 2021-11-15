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İğneden korkanlara deri bantıyla koronavirüs aşısı! İngiltere'de deneyler başladı

İğneden korkanlara deri bantıyla koronavirüs aşısı! İngiltere'de deneyler başladı

İngiltere’de geliştirilen mikro iğneli cilt bantı tasarımlı Kovid-19 aşısının, Faz-1 klinik deneylerine başlanacağı açıklandı. Üretici firma ‘yeni nesil’ aşının, diğer aşılardan farklı olarak uzun süreli koruma sağlayabileceğini ve virüsün varyantlarına karşı etkili olabileceğini belirtti.

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Oxford kentinde faaliyet gösteren aşı firması Emergex tarafından geliştirilen aşının, virüs bulaştıktan sonra enfeksiyonlu hücreleri vücuttan hızla atmak için T-Hücreleri harekete geçiren sentetik bir aşı olduğu belirtildi. Bugün yapılan basın açıklamasında mikro iğnelere sahip cilt bantı tasarımlı aşının, Kovid-19 varyantlarına karşı etkili olabileceği ve diğer mevcut aşılardan daha uzun süre koruma sağlayabileceği vurgulandı.

İsviçre’nin Lozan Üniversitesi’nde başlanacak Faz-1 deneylerinde, iki gruptan oluşacak 26 gönüllüye düşük ve yüksek dozlarda Emergex aşısı Ocak 2022 tarihinde uygulanacak.

Emergex aşısının, cilt yüzeyine mikro iğneler yardımıyla nüfuz edeceği ve oda sıcaklığında 3 aydan fazla kalabileceği ifade edildi. Klinik deneyin ilk sonuçlarının Haziran 2022 tarihinde alınması öngörülüyor.     

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