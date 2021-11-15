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Vakalar arttı! Fransa’daki ilkokullarda maske zorunluluğu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Vakalar arttı! Fransa’daki ilkokullarda maske zorunluluğu

FRANSA’da koronavirüs ile mücadele kapsamında bugünden itibaren ilkokullarda maske takmak zorunlu hale geldi.

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Fransa'da koronavirüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. Fransız hükümeti, vakaların artışıyla ilgili yeni önlemler almaya karar vererek bugünden itibaren koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm ilkokullarda maske takmayı zorunlu hale getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı 9 Kasım'da yaptığı açıklamada, "15 Kasım Pazartesi günü tüm illerdeki sağlık protokolü 2. seviyeye geçecek. İlkokulda tüm öğrenciler tekrar maske takmak zorunda olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 12 bin 496 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 7 milyon 287 bin 645'e ulaştığı bildirildi.

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