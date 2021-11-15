Vakalar arttı! Fransa’daki ilkokullarda maske zorunluluğu

FRANSA’da koronavirüs ile mücadele kapsamında bugünden itibaren ilkokullarda maske takmak zorunlu hale geldi.

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Fransa'da koronavirüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. Fransız hükümeti, vakaların artışıyla ilgili yeni önlemler almaya karar vererek bugünden itibaren koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm ilkokullarda maske takmayı zorunlu hale getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı 9 Kasım'da yaptığı açıklamada, "15 Kasım Pazartesi günü tüm illerdeki sağlık protokolü 2. seviyeye geçecek. İlkokulda tüm öğrenciler tekrar maske takmak zorunda olacak" ifadelerini kullanmıştı.