Mehmet Barlas ve Nagehan Alçı'dan sonra Atilla Yayla! 'CHP'nin tasfiye edilmesi şart'

Sabah başyazarı Mehmet Barlas'ın "Bir sabah CHP kapatılmış olur" yazısıyla ilgili tartışma sürerken, Yeni Şafak gazetesi yazarı ve Türkiye'deki liberallerin önemli ismi Atilla Yayla da "Sağlam ve sağlıklı bir demokrasi için CHP'nin tasfiye edilmesi şart" dedi. Yayla, "CHP'nin mağdurlarıyla 'helalleşmesi' imkânsız ve de gereksiz" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'deki liberallerin önemli isimlerinden Liberal Düşünce Topluluğu eski Başkanı Atilla Yayla, 1 Ağustos 2013'te yayımlanan "CHP kapatılmalı" başlıklı yazısını sosyal medya hesabından yeniden paylaştı.

Yayla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP'nin mağdurlarıyla 'helalleşmesi' imkânsız ve de gereksiz. Sağlam ve sağlıklı bir demokrasi için CHP'nin tasfiye edilmesi şart. CHP kapatılmalı!" görüşünü savundu. Atilla Yayla o yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

- Böyle bir partinin demokraside anlamlı ve meşru bir yeri olabilir mi? Elbette hayır. CHP kapatılmalı. Bununla kastettiğim, CHP"nin AYM tarafından kapatılması değil, kendisini feshetmesi.

- CHP ya bir vakfa veya enstitüye dönüşsün veya tek parti dönemi müzesi olsun. Onun bırakacağı boşlukta gerçekten demokrat sosyal demokratlar güçlü bir siyasî hareket başlatsın.

- Ne dersiniz, imkânsızı mı istiyorum? Belki de. Fakat bunun ülke demokrasisine kelimelerle anlatılamayacak kadar çok faydası olacaktır. Bu yüzden, üzerinde düşünmeye ve konuşmaya değer."

Mehmet Barlas ne demişti?

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas'ın, "Bir bakarsınız CHP kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir" başlıklı yazısı tartışma yaratmıştı.

Nagehan Alçı ne demişti?

Mehmet Barlas'ın ardından "Maalesef eğer bugünkü rejim kafaya koyarsa CHP’yi PKK ile işbirliği gibi bir gerekçe göstererek kapatır" diyen Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Ulusalcı olmayan CHP ileri gelenlerini de tutuklayabilir" iddiasında bulunmuştu.