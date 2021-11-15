Altın satarak ev alınır mı? İslam Memiş örneklerle açıkladı bomba tavsiye

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken yatırımcılar ise eldeki altınları bozdurup bozdurmamak konusunda kararsız... Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu ve 'Biriktirilen altınlar ile emlak alınır mı?' sorusuna yanıt verdi.

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Gram altın 600 lira seviyesini zorlarken yatırımcılar ise ellerinde bulunan altınla ev, otomobil alınır mı sorusuna yanıt arıyor. Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. Memiş şu değerlendirmelerde bulundu:

Benim kişisel tercihim şu ev almak için altın biriktirmişsem altın fiyatları 600'ye kadar yükselmişse ben kirada oturuyor isem ev alırım. Dolar kurunun yükselmesi emlak sektöründe fiyat artışlarına neden oluyor.

"Emlak fiyatları düşmez"

Faiz indirimi olsa da maliyet artışı devam ettiği için emlak fiyatları düşmez aksine yükselir. Altın biriktirmişsem altınımı satar ev alırım.

"Yatırım aracı olarak kira geliri olarak bu uygun mudur?" sorusuna da cevap veren Memiş küçük metrekareli evlere işaret etti. Memiş sözlerini şöyle sürdürdü:

Benim tercihime göre uygundur ama kişisel tercihim şöyle olur. Kira getirisi olarak ev alıyorsam küçük metrekarelerde ev alırım. Çünkü bugün en kötü daire 500-600 bin civarında. Gidip paramı tek dükkana, eve bağlamam. Bugünkü koşullarda Türkiye göç alan ülke olduğu için 1+1 daireyi almak avantajıma...

Dün 600 lirayı görerek rekor kıran altında son durum ne?

15 Kasım altın fiyatları: