Meksika’da eve silahlı saldırı! 5 kişi hayatını kaybetti

MEKSİKA’da silahlı kişilerin bir eve saldırdığı ve 5 kişiyi öldürdüğü bildirildi. Güvenlik güçleri 8 aylık bir bebeğin de kolundan yaralandığını açıkladı.

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Yetkililer, saldırının 13 Kasım Cumartesi günü Meksika’nın Guanajuato eyaletine bağlı Apaseo El Grande şehrinde düzenlendiğini belirtti. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, 3’ü kadın 5 kişinin evde ölü bulunduğunu ve 8 aylık bir bebeğin de kolundan yaralandığını ifade etti.

Yaralı bebeğin hastanede tedavi altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, silahlı kişilerin arkalarında uyuşturucu çetesine atıfta bulunan bir not bıraktıklarını kaydetti.