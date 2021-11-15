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Meksika’da eve silahlı saldırı! 5 kişi hayatını kaybetti

Meksika’da eve silahlı saldırı! 5 kişi hayatını kaybetti

MEKSİKA’da silahlı kişilerin bir eve saldırdığı ve 5 kişiyi öldürdüğü bildirildi. Güvenlik güçleri 8 aylık bir bebeğin de kolundan yaralandığını açıkladı.

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Yetkililer, saldırının 13 Kasım Cumartesi günü Meksika’nın Guanajuato eyaletine bağlı Apaseo El Grande şehrinde düzenlendiğini belirtti. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, 3’ü kadın 5 kişinin evde ölü bulunduğunu ve 8 aylık bir bebeğin de kolundan yaralandığını ifade etti.

Yaralı bebeğin hastanede tedavi altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, silahlı kişilerin arkalarında uyuşturucu çetesine atıfta bulunan bir not bıraktıklarını kaydetti.

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