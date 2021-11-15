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Bülent Arınç'tan kritik hamle! DEVA Partili ismi ziyaret edip 'gidişattan endişeliyim' dedi

Bülent Arınç'tan kritik hamle! DEVA Partili ismi ziyaret edip 'gidişattan endişeliyim' dedi

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, DEVA Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Arınç'ın Ali Babacan'ı eleştirdikten sonra yaptığı sürpriz ziyaretin perde arkasını DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu anlattı.

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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın ziyaretinin perde arkasını anlattı. 

Sözcü'den Veli Toprak'a konuşan Yeneroğlu, “Hukuksuzluğun Sıradanlaşması ve Terör Örgütü Üyeliği” raporunu tüm eski meclis başkanlarına gönderdiğini, Arınç'ın da raporu okuduktan sonra teşekkür ziyaretinde bulunduğunu söyledi. "

Ülkenin gidişatından endişeli!

Yeneroğlu, görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

- Makamıma gelerek teşekkür etmek ve istişare etmek istediğini söyledi. Tabii ki raporum ağırlıklı ceza hukuku bağlamında hazırlandı. Bu KHK'lı olgusu terör örgütü yargılanmaları ile örtüşüyor. Resmi istatistikler de böyle. KHK'lıların sorununun çözümü, terör örgütü yargılamalarındaki hukuksuzluğu tespit etmekte yatıyor.

Somut olarak yorumda bulunmadı ancak...

- Ülkenin genel gidişatını konuştuk. Güçlendirilmiş Parlamenter sistem konusunda yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi verdim. Somut olarak yorumda bulunmadı ancak ülkenin gidişatından endişeli olduğunu, hukuksuzlukların artık sıradanlaştığı noktasında benimle aynı düşündüğü kanaatini edindim. Bülent Bey de yeni tanıdığım bir kişi değil. Ara sıra da telefonlaşırız.

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