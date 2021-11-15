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Japonya'da bir çiftlikte daha kuş gribi alarmı Kabus dönüyor mu?

Japonya'da bir çiftlikte daha kuş gribi alarmı Kabus dönüyor mu?

Japonya’nın Kagoshima eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde yüksek derecede bulaşıcı olduğu belirtilen kuş gribi virüsünün doğrulanmasının ardından, 11 bin kanatlı hayvanın itlafına başlandığı bildirildi.

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Japonya'da geçen yıl 6 milyonu aşkın kanatlı hayvanın ölmesine neden olan ve ülkede geçtiğimiz günlerde yeniden ortaya çıkan kuş gribi salgını bir üretim tesisine daha sıçradı. Kagoshima eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde yüksek derecede bulaşıcı olduğu belirtilen kuş gribi virüsü doğrulandı. Tesiste bulunan 11 bin kanatlı hayvanın itlafına bugün başlandığı belirtilirken, salgının geçtiğimiz hafta toplu vakaların doğrulandığı bir diğer tavuk çiftliğine 2.5 kilometre uzaklıktaki tesiste patlak vermesi bölgede endişeye neden oldu. Kagoshima eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, "Salgın eyalette yayılıyor. Bu nedenle tüm kanatlı hayvan üreticilerinden enfeksiyonun yayılmasını önlemek için kapsamlı önlemler almasını istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bu yılki 3. salgın

Japonya’da yılın ilk toplu kuş gribi vakaları Akita eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde geçen hafta doğrulanmış, tedbir amacıyla 143 bin kanatlı hayvanın itlaf edildiği açıklanmıştı. İkinci salgın haberi ise Kagoshima eyaletinden gelirken, Izumi şehrindeki bir tavuk çiftliğinde ise 38 bin 500 kanatlı hayvan itlaf edilmişti. Son vakalarla birlikte bu yıl Kagoshima eyaletinde doğrulanan salgın sayısı 2'ye,ülke genelindeki toplu vakaların sayısı ise 3'e yükselmiş oldu.

Rekor sayıda kanatlı ölmüştü

Japonya’da kuş gribi salgını geçen yıl ülke genelinde birçok eyalete yayılmış, itlaf edilen kümes hayvanlarının sayısının rekor kırarak 6 milyonu geçtiği açıklanmıştı. Önceki rekorun ise virüsün daha az bulaşıcı bir türü nedeniyle toplam 5.78 milyon tavuğun itlaf edildiği 2005-2006 sezonuna ait olduğu kaydedilmişti.

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