Rahmi Özkan kumar olayı nedir Rahmi Özkan kimdir kaç yaşında?

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı ile Sert programında yaptığı yorumlar ile dikkat çeken Avukat Rahmi Özkan'ın yasa dışı bahis sitelerinde kumar oynadığı ve 2 milyon lira kaybettiği iddia edildi. Bu haberin ardından Rahmi Özkan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve eşi Güniz Özkan kimdir soruları merak edildi.

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ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yıllardır yorumları ile konuşulan Avukat Rahmi Özkan'ın yasa dışı bahis sitelerinde kumar oynadığı ve 2 milyon kaybettiği iddia edildi. Konuşulanlara göre kumara düşkünlüğü ile konuşulan Rahmi Özkan'ın bu ilk vakası değil. Kıbrıs'ta Rahmi Özkan'ın sıklıkla kumar oynadığı ve para kaybettiği ortaya atılan ilginç iddialar biri. Bu haberin ardından yeniden gündem olan Rahmi Özkan'ın hayatı da merak konusu oldu. Peki Rahmi Özkan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve eşi Güniz Özkan kimdir?

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında olaylara yorumlarda bulunan Avukat Rahmi Özkan'ın yasa dışı bahis sitelerinde bir servet kaybettiği ortaya çıktı.

İddialara göre bu Rahmi Özkan'ın ilk kumar vakası değil.

Kıbrıs'ta da sıklıkla kumar oynadığı iddia edilen Rahmi Özkan'ın adeta bir 'müdavim' olduğu sosyal medyada konuşulan diğer detaylar arasında...

Müge Anlı ve Rahmi Özkan cephesinden konuya ilişkin henüz açıklama gelmedi ancak bu iddiadan sonra Avukat Özkan'ın programda görev alıp almayacağı ise merak konusu.

Rahmi Özkan ve eşi Güniz Özkan

Hüseyin Rahmi Özkan kimdir: Hüseyin Rahmi Özkan, 1939 yılında Şanlıurfa‘nın Siverek ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra, lise eğitimi için Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi’ne gitti. 1958 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve İstanbul'a geldi.

Fakültedeyken talebe derneklerinde gösterdiği sosyal çalışmalar nedeniyle üniversitelerin üst teşekkülü olan Rahmi Özkan, Milli Türk Talebe Birliği genel kuruluna hukuk fakültesi delegesi olarak iştirak etti, önce Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurul Başkanlığı'na, daha sonra da Milli Türk Talebe Birliği İstanbul İcra Konseyi Başkanlığı'na 1961 yılında seçildi ve bu görevini 1963 yılına kadar devam ettirdi.

1963- 1965 arasında askerlik görevini yedek subay olarak yaptı. 1966 yılında hukuk fakültesinde derslerine dönerek 1969 Şubatında mezun olmuştur. 1970 yılında yazıhanesini açarak İstanbul Barosuna kayıtlı serbest avukatlık yapmaya başladı.

Yıllar önce Haluk Bilginer ve Cem Kurtoğlu'nun sunduğu 'Sıcağı Sıcağı'na programına konuk olarak katılan Rahmi Özkan, Serap Ezgü‘nün programında danışman olarak görev yaptı.Müge Anlı‘nın televizyonda sunduğu “Tatlı-Sert” isimli bir programının avukatlığını üstleniyor.