Dolar ve Euro yeni haftaya rekorla başladı! İşte 15 Kasım 2021 döviz kurları

Geçen hafta 10 lirayı gören dolar yeni haftaya da rekorla başladı... Dolar haftanın ilk gününde 10 lira bandının üzerinde yer alıyor. Euro da 11.50 lira seviyesini geride bıraktı... İşte 15 Kasım 2021 dolar ve euro kuru...

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Cuma akşamı tarihinde ilk kez 10 seviyesini aşan Dolar/TL , yeni haftanın ilk işlem gününe yeni rekorlarla başladı. Dolar kuru bu sabah saat 08:00 itibarıyla en yüksek 10,0479 seviyesini görerek şeni bir rekora imza attı. 15 Kasım 2021 dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte piyasada döviz kurlarında son durum.

Saat 08:45 itibariyle piyasalar: Spot piyasada sabahın ilk dakikalarında satış fiyatı 10,0520 lirayı gören dolar 10.34 seviyelerinde işlem görüyor... Euro ise 11.50 liranın üzerinde bir seyir izliyor.

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi bekleniyor

Merkez'in bu ay da faiz indirimine gideceğine yönelik beklenti, TL üzerindeki baskıyı artırıyor. TÜİK ekim ayında yıllık enflasyonu yüzde 19.89 olarak açıkladı. Son faiz indirimiyle politika faiziyle enflasyon arasındaki fark yükselirken, 2021 sonuna kadar makasın daha da açılması bekleniyor.

Merkez'den kasım toplantısında da faiz indirimi bekleniyor. JPMorgan ekim ayı enflasyon verisinin kendilerini kasım ayında TCMB'den 100 baz puan faiz indirimi beklentilerinden daha emin hale getirdiğini belirtti.

Haftaya yapılacak PPK toplantısında 100 baz puanlık bir indirim beklediklerini belirten Deutsche Bank ekonomistleri, 16 Aralık'ta 100 baz puanlık bir indirim daha yapılmasını beklediklerini açıkladı.