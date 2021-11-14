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Kadın mı erkek mi? İranlı kalecinin cinsiyeti tartışma konusu oldu

Kadın mı erkek mi? İranlı kalecinin cinsiyeti tartışma konusu oldu

İRAN ile Ürdün arasında oynanan kadınlar futbol maçının ardından yapılan ilginç itiraz büyük ses getirdi. Ürdün Futbol Federasyonu, İran'ın kalecisinin erkek olduğunu iddia ederek FIFA'ya şikayette bulundu.

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İRAN ile Ürdün arasında oynanan kadınlar futbol maçında İran penaltı atışlarıyla mücadeleyi kazanan taraf oldu. Mücadelenin ardından ise Ürdün Futbol Federasyonundan FIFA'ya şaşırtan bir itiraz geldi.

"FIFA'yı göreve davet ediyoruz"

Ürdün Futbol Federasyonu, İran Kadın Futbol Milli Takım kalecisinin kadın değil erkek olduğu iddiasıyla FIFA'ya şikayet etti. FIFA'ya gönderilen dilekçede, "Eğer bir oyuncunun oynamasının uygunluğu konusunda şüphe varsa derhal soruşturma açılmalıdır. Bu konuda FIFA'yı göreve davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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