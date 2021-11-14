Çorum'da düğünde havaya açılan ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

ÇORUM'un Bayat ilçesinde düğünde havaya açılan ateş sonucu yaralanan 2 kişi kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

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ÇORUM'un Bayat ilçesi Tepekutuğun köyündeki düğün eğlencesinde ateşlenen silahtan çıkan mermiler düğünde misafir olarak bulunan Murat Şahin (37) ve Emin Alparslan'a (44) isabet etti. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Murat Şahin kaldırıldığı İskilip Devlet Hastanesinde Emin Alparslan ise Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Şahin ve Alparslan'ın cenazeleri otopsinin ardından akşam saatlerinde köy mezarlığına defnedildi.