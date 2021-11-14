Bulgaristan'da 23 aday seçim yarışında

Bulgaristan, cumhurbaşkanlığı ve erken parlamento seçimleri için sandık başına gitti. Seçimlerde 23 aday arasından ülke nüfusunun yüzde 10’unu oluşturan Türk ve Müslümanları temsilen Mustafa Karadayı da yer alıyor.

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BULGARİSTAN’da aynı anda yapılan cumhurbaşkanlığı ve erken parlamento seçimleri için oy verme işleminde sona yaklaşılıyor. Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Karadayı, "Bulgaristan vatandaşları sorumlu, bilgili, yapabilen politikacıları ve Avrupa'nın yaşam standartlarını hak ediyor" ifadelerini kullandı.



Öğle saatlerinde katılım oranı yüzde 12’yi geçerken, her iki seçimde başlıca adaylar ve siyasi liderler oy kullandıktan sonra görüşlerini basınla paylaştılar.

Bu seçimde 23 aday arasından ülke nüfusunun yüzde 10’unu oluşturan Türk ve Müslümanları temsilen tek aday olan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı, "Bulgaristan vatandaşları sorumlu, bilgili, yapabilen politikacıları ve Avrupa'nın yaşam standartlarını hak ediyor." dedi.

Bulgar devlet adamlarının devletçilik anlayışına sahip olmaları gerektiğine işaret eden Karadayı, seçimlerin organizasyonundan sorumlu Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in teknokratlar hükümetinin tüm vatandaşların oy kullanabilmelerini, seçimlerin dürüst ve şeffaf olmasını sağlayamadığını öne sürdü. Karadayı, "Kabine, seçimlerin dürüstlüğüne olan bu güveni yıktı." diye konuştu.

Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) desteğiyle ikinci kez aday gösterilen Cumhurbaşkanı Radev de "Devletçiliğin sağlığına yeniden kavuşturulması veya kulis siyasetinin devamını belirleyecek Seçim bugün seçmenlerin elindedir. Bu seçimde bahisler çok büyük." dedi.