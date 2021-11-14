İyi Partiden CHP'ye rest: HDP'yle ittifak olamayız

Genel sekreterliğini yaptığı İyi Partinin Cumhuriyet Halk Partisiyle (CHP) ittifak olmadığını, yalnızca iş birliği yaptığını savunan Uğur Poyraz, "CHP, Halkların Demokratik Partisiyle (HDP) ittifak isterse İyi Parti ittifakın içinde olmaz" dedi.

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İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, katıldığı bir televizyon programında partinin ittifaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisiyle (CHP) ittifaktan ziyade bir iş birliği içerisinde oldukları vurgusu yapan Poyraz, CHP'nin Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile ittifakına dahil olmadıklarını belirtti.

AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) kurduğu ittifak için 'etle tırnak gibi' ifadelerini kullanan Poyraz, CHP ile İYİ Partinin HDP'nin olduğu masada birleşemeyeceği vurgusunu yaptı.

"CHP ile İYİ Parti arasındaki şey bir iş birliği"

Tezkere üzerinden örnek veren Poyraz, "CHP ve İYİ Parti arasındaki ilişki iş birliği. Bizim ittifak metnimiz seçimlerde hazırlıyor. 24 Haziran seçimlerinde CHP, İyi Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi dörtlü bir ittifak kuruldu. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirmiş olduğu seçim sisteminin ortaya çıkardığı bir zaruretti. Kendilerini 'Cumhur İttifakı' olarak tanımladıkları için bizim CHP ile DP ile SP ile yapmış olduğumuz iş birliği 'Millet İttifakı' olarak tanımlandı. Biz iş birliği içindeyiz. İYİ Parti; 2016, 2019, ve 2021'de tezkereye 'evet' dedi. Bu tezkere metni aynı metin. Sadece süresi değişiyor. Bizim buradaki tutumumuzda bir sürpriz yok" ifadelerini kullandı.

"İYİ Parti, HDP ile ittifak içerisinde olamaz"

HDP ile aynı masada olamayacakları üzerinde duran Poyraz, "İYİ Parti ile HDP ittifak içinde olamaz. CHP, HDP ile ittifak kurmak isterse İYİ Parti böyle bir ittifakın içinde olmaz. Millet İttifakının ve Meral Akşener'nin HDP konusundaki tutumu bellidir. Biz vatandaşı kamplaştırmıyoruz. 84 milyonu yönetmeye talibiz. 'Kürdistan' diye efelenen ağalar var ya... Irak'ın kuzeyini 5-6 yıldır konuşmuyor bu ülke. Ne var Irak'ın kuzeyinde? Ne oluyor Irak'ın kuzeyinde? Irak'ın kuzeyindeki özerk yönetim ile gelenlerin göndere çektiğiniz bayrağı ne? Ne o renkler ne?" açıklamasında bulundu.