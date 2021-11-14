BIST 1.639
DOLAR 10,00
EURO 11,45
ALTIN 599,97
HABER /  POLİTİKA  /  İYİ PARTİ

İyi Partiden CHP'ye rest: HDP'yle ittifak olamayız

İyi Partiden CHP'ye rest: HDP'yle ittifak olamayız

Genel sekreterliğini yaptığı İyi Partinin Cumhuriyet Halk Partisiyle (CHP) ittifak olmadığını, yalnızca iş birliği yaptığını savunan Uğur Poyraz, "CHP, Halkların Demokratik Partisiyle (HDP) ittifak isterse İyi Parti ittifakın içinde olmaz" dedi.

Abone ol

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, katıldığı bir televizyon programında partinin ittifaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisiyle (CHP) ittifaktan ziyade bir iş birliği içerisinde oldukları vurgusu yapan Poyraz, CHP'nin Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile ittifakına dahil olmadıklarını belirtti.

AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) kurduğu ittifak için 'etle tırnak gibi' ifadelerini kullanan Poyraz, CHP ile İYİ Partinin HDP'nin olduğu masada birleşemeyeceği vurgusunu yaptı.

"CHP ile İYİ Parti arasındaki şey bir iş birliği"

Tezkere üzerinden örnek veren Poyraz, "CHP ve İYİ Parti arasındaki ilişki iş birliği. Bizim ittifak metnimiz seçimlerde hazırlıyor. 24 Haziran seçimlerinde CHP, İyi Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi dörtlü bir ittifak kuruldu. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirmiş olduğu seçim sisteminin ortaya çıkardığı bir zaruretti. Kendilerini 'Cumhur İttifakı' olarak tanımladıkları için bizim CHP ile DP ile SP ile yapmış olduğumuz iş birliği 'Millet İttifakı' olarak tanımlandı. Biz iş birliği içindeyiz. İYİ Parti; 2016, 2019, ve 2021'de tezkereye 'evet' dedi. Bu tezkere metni aynı metin. Sadece süresi değişiyor. Bizim buradaki tutumumuzda bir sürpriz yok" ifadelerini kullandı.

"İYİ Parti, HDP ile ittifak içerisinde olamaz"

HDP ile aynı masada olamayacakları üzerinde duran Poyraz, "İYİ Parti ile HDP ittifak içinde olamaz. CHP, HDP ile ittifak kurmak isterse İYİ Parti böyle bir ittifakın içinde olmaz. Millet İttifakının ve Meral Akşener'nin HDP konusundaki tutumu bellidir. Biz vatandaşı kamplaştırmıyoruz. 84 milyonu yönetmeye talibiz. 'Kürdistan' diye efelenen ağalar var ya... Irak'ın kuzeyini 5-6 yıldır konuşmuyor bu ülke. Ne var Irak'ın kuzeyinde? Ne oluyor Irak'ın kuzeyinde? Irak'ın kuzeyindeki özerk yönetim ile gelenlerin göndere çektiğiniz bayrağı ne? Ne o renkler ne?" açıklamasında bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya'dan beşinci nesil savaş uçağı açıklaması: Türkiye ile görüşüyoruz
Rusya'dan beşinci nesil savaş uçağı açıklaması: Türkiye ile görüşüyoruz
Dilara Başaran elendi mi Masterchef Dilara evli mi?
Dilara Başaran elendi mi Masterchef Dilara evli mi?
Gıdada taklit ve tağşişe artık hapis cezası da istenecek
Gıdada taklit ve tağşişe artık hapis cezası da istenecek
Masterchef Sergen sevgilisi var mı köfteci dükkanı nerede?
Masterchef Sergen sevgilisi var mı köfteci dükkanı nerede?
Fransa'nın DEAŞ ve PKK ile derin ilişkileri ortaya konuldu
Fransa'nın DEAŞ ve PKK ile derin ilişkileri ortaya konuldu
Masterchef Burcu kaç yaşında aslen nereli eşi İbrahim Önal kimdir?
Masterchef Burcu kaç yaşında aslen nereli eşi İbrahim Önal kimdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımımızın Karadağ maçına gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımımızın Karadağ maçına gidecek
Rusya'dan Hindistan'a S-400 sevkiyatı başladı
Rusya'dan Hindistan'a S-400 sevkiyatı başladı
Ünlü anketçi Özer Sancar'dan İYİ Parti'nin reklamlarına eleştiri: Z kuşağı Hazreti Ömer'i ne kadar tanıyor?
Ünlü anketçi Özer Sancar'dan İYİ Parti'nin reklamlarına eleştiri: Z kuşağı Hazreti Ömer'i ne kadar tanıyor?
Anne babasını öldürüp intihar eden Eren arkadaşlarına 'hoşçakalın' mesajı atmış
Anne babasını öldürüp intihar eden Eren arkadaşlarına 'hoşçakalın' mesajı atmış