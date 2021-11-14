Pervin Buldan'dan ittifak çağrısı: 2023'ün yolu Diyarbakır'dan geçecektir

Pervin Buldan, Diyarbakır 3'üncü olağanüstü kongresinde yaptığı konuşmada "Barışın yolu nasıl Diyarbakır’dan geçiyorsa, 2023’ün yolu da mutlaka Diyarbakır'dan geçecektir." dedi

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HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Diyarbakır 3'üncü olağanüstü kongresinde, "Sosyal adaleti, hakça ve eşitçe yaşamı en büyük emek ittifakıyla mutlaka buluşturacağız. Barışın yolu nasıl Diyarbakır’dan geçiyorsa, 2023’ün yolu da mutlaka Diyarbakır'dan geçecektir. Türkiye halklarını çürümeden ve çöküşten kurtarmak için güçlü bir çıkış yolu sunduk" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Diyarbakır 3’üncü olağanüstü kongresine katılmak üzere bir grup milletvekiliyle kente geldi. Bir düğün salonunda gerçekleşen kongrede bölge partilerinin yanı sıra Saadet Partisi'nin de çiçek gönderdiği gözlendi. Kongrede partililere seslenen Buldan, onurlu, özgür ve eşit bir geleceği bu topraklara mutlaka getireceklerinin sözünü verdiklerini belirterek, "Yolumuz zorludur ve engebelerle dolu olduğunu da biliyoruz ama kararlı, inançlı, cesaretli olduğumuzu da hepinizin bilmesini istiyoruz. Büyük barışı Türkiye halklarıyla birlikte oluşturacağımız büyük barış ittifakıyla mutlaka ama mutlaka başaracağız. Güçlü demokrasiyi, en geniş demokrasi ittifakıyla mutlaka kuracağız. Kadınların özgürlüğünü, en büyük kadın ittifakıyla mutlaka ama mutlaka gerçekleştireceğiz. Sosyal adaleti, hakça ve eşitçe yaşamı en büyük emek ittifakıyla mutlaka buluşturacağız. Barışın yolu nasıl Diyarbakır’dan geçiyorsa, 2023’ün yolu da mutlaka Diyarbakır'dan geçecektir' diye konuştu.

Demokrasi ittifakını büyütmenin şimdi tam zamanı

Eşitçe yaşayabilecekleri, onurlu bir barışla örülen ortak geleceği kurma mücadelesinde olduklarını ifade eden Buldan, "Bizim mücadelemiz, demokratik bir cumhuriyeti hep birlikte oluşturmak içindir ve bizim mücadelemiz, kadınların özgürce yaşadığı, gençlerin kendi geleceklerini belirlediği demokratik bir sistemi kurmak içindir. Ülkeyi uçurumun kenarına getiren, ekonomik ve sosyal krizleri peş peşe halklarımıza yaşatan bu yozlaşmış düzen mutlaka ama mutlaka değişecektir. Her gün biraz daha eriyen bu iktidar, mutlaka halkımızın gücüyle, halkımızın mücadelesiyle önümüze konulacak olan ilk seçimlerde gidecektir. Buna Türkiye halklarının gücü de var, umudu da var, kararlılığı da var. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın. Biz Halkların Demokratik Partisi olarak 27 Eylül tarihinde açıkladığımız deklarasyonumuzla birlikte Türkiye halklarını bu çürümeden ve çöküşten kurtarmak için ortaya koyulan güçlü bir çıkış yolu sunduk ve bu yolu Türkiye halklarının önüne koyduk" ifadelerini kullandı.

Önlerindeki en büyük engelin HDP olduğunu biliyorlar

Hükümeti de eleştiren Buldan, şunları kaydetti:

“Yatıyorlar kalkıyorlar, HDP’den başka hiçbir şey düşünmüyorlar. Çünkü önlerindeki en büyük engelin HDP olduğunu çok iyi biliyorlar. Rüyalarında bile HDP’yi görüyorlar. İşte onun için her gün HDP diye sayıklamaya devam ediyorlar. AKP'ye de MHP’ye de heveslerinin kursaklarında kalacağı günlerin çok yakın olduğunu bir kez daha ifade ediyorum ve bunun müjdesini sizlere veriyorum. Türkiye’nin geleceği, bu mahkeme salonlarında asla belirlenemez. Türkiye’nin geleceği, halklarımızın 7 Haziran'larında, 31 Mart'larında, 24 Haziran'larında, demokrasi meydanlarında kurulacaktır. Bundan da hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Siz Türkiye halklarını umursamıyorsunuz. Sarayın penceresinden Türkiye’yi güllük gülistanlık görebilirsiniz ama bu ülke güllük gülistanlık değil."