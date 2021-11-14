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Ataşehir'de kadınlar Başak Cengiz'in öldürüldüğü yerde buluşarak protesto etti

Ataşehir'de kadınlar Başak Cengiz'in öldürüldüğü yerde buluşarak protesto etti

ATAŞEHİR'de samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz için öldürüldüğü sokağın site sakinleri tarafından karanfilli anma gerçekleştirildi. Çevre sakinleri Cengiz'in öldürüldüğü yere karanfil bırakarak olayı protesto etti. 

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ATAŞEHİR'de samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz için öldürüldüğü sokağın site sakinleri tarafından karanfilli anma gerçekleştirildi. Çevre sakinleri Cengiz'in öldürüldüğü yere karanfil bırakarak olayı protesto etti. 

Kaldırımda yürürken tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından vahşice katledilen Başak Cengiz için, öldürüldüğü Karanfil Sokak'ın site sakinleri ve kadın dernekleri üyeleri bir araya geldi. Ellerinde "Unutmacağız" yazılı Başak Cengiz fotoğrafı bulunan kadınlar, yere karanfil bırakıp slogan ve alkışlarla cinayete tepki gösterdi.

Yere yanan bir mum da bırakan site sakinleri adına açıklama yapan Övgü İnal, "Tüm ülke, haklı olarak 'Bize ne oldu, nasıl bu hale geldik?' sorusunu soruyor. Hepimiz bu soruyu kendimize sormalıyız. İstanbul'un en güvenli semtlerinden biri olduğunu düşündüğümüz, çocuklarımızı gece gündüz, gönül rahatlığıyla özgür bıraktığımız Ataşehir'e güzel kızımız Başak Cengiz, kılıçla parçalanmaya, katledilmeye, ölmeye gelmedi. Tesadüfen buradan geçen herhangi birimiz, kardeşimiz, evladımız o şuursuzca sallanan, savrulan kılıca canımızı teslim etmek için yaşamıyoruz. En ağır bedeli Başak Cengiz kızımız ödedi ama bu saldırı hepimize yapıldı" dedi. İnal, herkese sorumluluk düştüğünü belirterek "Başak için artık çok geç ama başka Başaklar ve sevenleri bu acı bedeli ödememeli" diye konuştu. 

Çevre sakinlerinden bir kadın ise işine her gün cinayetin işlendiği yerden geçerek gittiğini belirterek "O gün de 10 dakika öncesinde ben de kullandım. Ben de olabilirdim, siz de olabilirdiniz. O yüzden çok üzgünüz. Ruh halimiz iyi değil tabii ki, gece asla dışarı çıkamıyorum" dedi. Katil zanlısının karşı komşusu olduğunu söyleyen kadın ise babasının hiçbir zaman eve gelmediğini, eve gelseydi kanla yazılmış notları görürdü ve içerdeki  pisliği görürdü. Ben titriyorum şu an, iki gündür uyumuyorum. Akıl hastanesinde olacak bir insanı getirmişler benim karşıma koymuşlar" dedi. Eylemciler daha sonra olaysız dağıldı.

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