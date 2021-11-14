Eskişehir'de atık ayrıştırma tesisinde bebek cesedi bulundu

ESKİŞEHİR'de şehir çöplüğünün içerisindeki atık ayrıştırma tesisinde yeni doğmuş kız bebek cesedi bulundu.

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Odunpazarı ilçesi Sarısungur Mahallesi'ndeki şehir çöplüğünün içerisinde faaliyet gösteren atık ayrıştırma tesisinde görev yapan çalışanlar, bant üzerinde yeni doğmuş kız bebek cesedi buldu. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ayıklama bantı üzerinde üstü beyaz örtü ile örtülmüş bebeğin cesedi, Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi'nin incelemeleri sonucu otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan araştırmada olay yerine saat 20.00'den itibaren Eskişehir kent merkezinden toplanan çöplerin getirildiği ve ayrıştırma bandına alındığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.